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Mardin'den acı haber! Serinlemek için çaya giren genç boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2020 20:07 | Son Güncelleme

Mardin’in Midyat ve Nusaybin ilçeleri arasında bulunan Karasu Çayı'na serinlemek için giren bir genç, boğularak hayatını kaybetti.

Mardin'den acı haber! Serinlemek için çaya giren genç boğuldu

Olay, öğleden sonra Midyat ve Nusaybin ilçeleri arasında bulunan Karasu Çayı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arkadaşlarıyla Karasu Çayı'na giden 21 yaşındaki Musa Atuğ isimli genç, serinlemek için suya girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan gencin, suya batarak boğulduğu öne sürüldü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan Atuğ’a müdahale eden sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Midyat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şüpheli olarak görülen boğulma olayıyla ilgili savcılık geniş kapsamlı soruşturma başlattı.

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