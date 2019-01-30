Mardin merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu

Mardin merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) "mahrem" yapılanmasına yönelik operasyon başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı terör örgütü FETÖ’nün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik soruşturma kapsamında örgütün "mahrem" yapılanmasında yer alan 10 şüpheli hakkında yakalama kararı aldı. Mardin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, zanlıların gözaltına alınması için Mardin merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.
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