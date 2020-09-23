HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mardin’de 1 terörist tutuklandı

Mardin’de 1 terörist tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2020 09:17 | Son Güncelleme

Yaklaşık bir hafta önce güvenlik güçlerince ikna edilerek teslim olan terörist, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.İstihbarat Başkanlığı ve Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ikna edilerek 15 Eylül 2020 tarihinde Nusaybin 2’nci Hudut Tabur Komutanlığı bölgesinden silahsız, teçhizatsız bir şekilde teslim alınan ve adli işlemleri tamamlanan Fedakar Mardin kod adlı H.Ö.

Yaklaşık bir hafta önce güvenlik güçlerince ikna edilerek teslim olan terörist, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.
İstihbarat Başkanlığı ve Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ikna edilerek 15 Eylül 2020 tarihinde Nusaybin 2’nci Hudut Tabur Komutanlığı bölgesinden silahsız, teçhizatsız bir şekilde teslim alınan ve adli işlemleri tamamlanan Fedakar Mardin kod adlı H.Ö. isimli teröristin, çıkarıldığı mahkemece silahlı terör örgütüne üye olma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doktorlar şaştı kaldı! 1,5 ay sonra yine pozitif çıktı Doktorlar şaştı kaldı! 1,5 ay sonra yine pozitif çıktı
İstanbul'da 5 katlı binada yangınİstanbul'da 5 katlı binada yangın
Uykuya dalamıyorsanız bu hastalık sizi bekliyor olabilir! Uykuya dalamıyorsanız bu hastalık sizi bekliyor olabilir!
En Çok Okunan Haberler
O sahneyle ilgili bomba yorum! 'Hastam bir şey anlatırken...'
O sahneyle ilgili bomba yorum! 'Hastam bir şey anlatırken...'
Dinlenmek için oturdukları parkta kabusa uyandılar!
Dinlenmek için oturdukları parkta kabusa uyandılar!
Çay içen şahsı defalarca bıçakladı! Dehşet anları kamerada
Çay içen şahsı defalarca bıçakladı! Dehşet anları kamerada
Bolu'daki katliamda sanıklara ceza yağdı
Bolu'daki katliamda sanıklara ceza yağdı
İl genelinde flaş karar! Banka ve AVM'lerde zorunlu oldu
İl genelinde flaş karar! Banka ve AVM'lerde zorunlu oldu
Macron: Türkiye'ye saygı duyuyoruz ve diyaloğa hazırız
Macron: Türkiye'ye saygı duyuyoruz ve diyaloğa hazırız
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Canlı yayın karıştı! Tartışma damga vurdu: Yayını terk etti
Canlı yayın karıştı! Tartışma damga vurdu: Yayını terk etti
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Bakan Koca'dan Mansur Yavaş'ın önerisine cevap
Bakan Koca'dan Mansur Yavaş'ın önerisine cevap
Mesut Yılmaz'ın sağlık durumu ile ilgili flaş açıklama
Mesut Yılmaz'ın sağlık durumu ile ilgili flaş açıklama
Diğer Haberler
Bacanağı ve baldızını öldüren sanık, 'Mermi attığım adam sağ kalmaz' demiş
Caniden polise kan donduran sözler! 'Sağ kalmaz'
Bartın'da yola fırlayan inekler zor anlar yaşattı
Yola fırlayan inekler zor anlar yaşattı
Eyüpsultan'da 5 katlı binada yangın
İstanbul'da 5 katlı binada yangın
Samsun'da gasp şüphelilerine yönelik şafak operasyonu
Samsun'da gasp şüphelilerine yönelik şafak operasyonu
Siirt’te görsel şölen! ‘Işık hadisesi’ni izlemek bir araya geldiler
‘Işık hadisesi’ni izlemek bir araya geldiler
Kütahya'da şaşırtan olay! Koronavirüsten öldü, tabutu yakıldı
Koronavirüsten öldü, tabutu yakıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.