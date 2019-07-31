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Mardin’de HDP ve DBP’li yöneticiler tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2019 11:54 | Son Güncelleme

Mardin’de HDP ve DBP yöneticilerine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan 7 kişiden 4’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.Edinilen bilgilere göre, Mardin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada ev ve iş yerinde arama yapılan ve gözaltına alınan Gülşen Özer, Leyla Bozkurt, Şehmus Sun, Mehmet Emin Alkan, Sedat Ay ve Ferhat Kut emniyette sorgularının tamamlanmasının ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Mardin’de HDP ve DBP’li yöneticiler tutuklandı

Mardin’de HDP ve DBP yöneticilerine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan 7 kişiden 4’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Edinilen bilgilere göre, Mardin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada ev ve iş yerinde arama yapılan ve gözaltına alınan Gülşen Özer, Leyla Bozkurt, Şehmus Sun, Mehmet Emin Alkan, Sedat Ay ve Ferhat Kut emniyette sorgularının tamamlanmasının ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Dün gece saatlerinde mahkemesi tamamlanan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Mardin İl Başkanı Şehmuz Sun ve yardımcısı Leyla Bozkurt, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Parti Meclisi üyeleri Alaattin Semir Zuğurli ve Sedat Ay tutuklandı.
Diyarbakır’ın Bismil İlçe Belediye Başkanı Gülşen Özer, Nusaybin Belediye Başkan Yardımcısı Ferhat Kut, Mehmet Emin Alkan yurt dışı yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Operasyonda araması bulunan HDP Mardin İl Başkanı Eylem Amak, Hüseyin Gocuk ve Samiye Demir’in hala arandığı öğrenildi.

HDP Nusaybin binasındaki elektrik kaçak çıktı
Öte yandan HDP’li ve DBP’li yöneticilerin Nusaybin’de ev ve iş yerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’a ait afiş ve broşür çıktı. DBP ve HDP binalarının elektriklerinin kaçak olarak kullandıkları için işlem yapılarak kesildiği öğrenildi.

Mardin’de HDP ve DBP’li yöneticiler tutuklandı

Mardin’de HDP ve DBP’li yöneticiler tutuklandı

Mardin’de HDP ve DBP’li yöneticiler tutuklandı

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