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Mardin’de iki mahalle karantinaya alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2020 18:27 | Son Güncelleme

Mardin’in Artuklu ilçesine bağlı iki kırsal mahallede vakaların artması üzerine korona virüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Bağlıca Mahallesi’nde oturan 11 vatandaşın, Kumlu Mahallesi’nde oturan 9 vatandaşın en az bir Covid-19 test sonucunun pozitif olduğu tespit edildiği ve takiplerinin yapıldığı kaydedildi.

Mardin’in Artuklu ilçesine bağlı iki kırsal mahallede vakaların artması üzerine korona virüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Bağlıca Mahallesi’nde oturan 11 vatandaşın, Kumlu Mahallesi’nde oturan 9 vatandaşın en az bir Covid-19 test sonucunun pozitif olduğu tespit edildiği ve takiplerinin yapıldığı kaydedildi. Açıklamada, belirtilen mahallelerde sosyal hareketliliğin fazla olması ve diğer yerleşim birimlerine dağılma riski fazla olduğu gözlemlendiğinden tedbirler kapsamında salgının yayılımını engellemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla istisnai durumlar dışında 14 gün boyunca mahallere giriş çıkışların kapatıldığı belirtildi.
Karantina kararının bugünden itibaren geçerli olduğu mahallerde Jandarma ekipleri giriş ve çıkışında güvenlik önlemleri aldı.

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