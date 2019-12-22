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Mardin'de kayıp çift, ahırda bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2019 09:44 | Son Güncelleme

MARDİN'de perşembe günü telefonla yakınlarını arayıp, takip edildiklerini söyledikten sonra bir daha kendilerinden haber alınamayan Veysi ve Fatıma Akbulut çifti, bir ahırda bulundu.

Nezir GÜNEŞ-Mehmet Ali DİNLER/MARDİN, (DHA)- MARDİN'de perşembe günü telefonla yakınlarını arayıp, takip edildiklerini söyledikten sonra bir daha kendilerinden haber alınamayan Veysi ve Fatıma Akbulut çifti, bir ahırda bulundu. Takip edildiklerini düşünen çiftin, 3 gündür ahırda saklandıkları bildirildi.
Mersin'de sebze halinde tezgahtarlık yapan Veysi Akbulut ile eşi Fatıma Akbulut çifti geçen hafta 2 çocuğuyla birlikte Kızıltepe’deki yakınlarına misafirliğe geldi. Perşembe günü Veysi Akbulut, eşi Fatıma Akbulut ile birlikte çarşıya gitmek için kayınpederinin evinden çıktı. Veysi Akbulut yolda kayınpederi Mehmet Sait Akbulut’u arayarak bir araç tarafından takip edildiklerini söyledi. Mehmet Sait Akbulut, bir süre sonra kızı ve damadına ulaşamayınca durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Akbulut çiftinin bulunması için çalışma başlatıldı.
DRONE DESTEKLİ ARAMA ÇALIŞMALARINA 250 POLİS KATILDI
Kızıltepe Cumhuriyet Savcısı Alperen Bolat’ın talimatıyla Mardin Asayiş Şube ve Kızıltepe Asayiş Büro ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Ekipler, dün yaptıkları arama çalışmalarında çiftin kullandığı aracı Çınarcık Mahallesi'nde buldu. Bunun üzerine çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırıldı. 250 polisin görev aldığı arama çalışmalarında mahallenin giriş ve çıkışları kontrol altına alındı. AFAD ekiplerinin de desteğiyle bölge, drone ile didik didik arandı. Polis ekipleri metruk binalarda, boş arazilerde ve dere kenarında çifti aradı.
Arama çalışmaları, dün gece saatlerinde sonuç verdi. Polis, mahalle yakınlarındaki bir ahırda Akbulut çiftine ulaştı. Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne sağlık kontrolü için getirilen çift, daha sonra ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Çiftin takip edildiklerini düşündüklerini, araçlarını terk ederek yaklaşık 1,5 kilometre kaçarak ahıra girdikleri ve 3 gündür de burada saklandıkları belirtildi.

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