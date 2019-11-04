Marina Karlova: "(Karlov suikastı) Türkiye Rusya ilişkisine kastetmek isteyenlerin yaptığına eminim"

Öldürülen Rusya'nın eski Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un eşi ve Andrey Karlov Vakfı Başkanı Marina Karlova, eşini kimin öldürdüğünü bilmediğini belirterek, "Şu kesin ki; Türkiye Rusya ilişkisine kastetmek isteyenlerin bunu yaptığına eminim." dedi.

Marina Karlova, İnönü Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "21. Yüzyılda Türkiye Rusya İlişkileri" panelinde yaptığı konuşmada, vakıf olarak Rusya ve Türkiye arasındaki iş birliğini çok daha ileriye taşımak için çalıştıklarını söyledi.

Eğitim ve kültür alanında çalışmalar yürüttüklerini, Rusya'da Türkiye'ye ilgi duyan öğrenciler üzerinde özel bir çalışma yaptıklarını anlatan Karlova, ana gayelerinden birinin de Türk ve Rus üniversiteleri arasındaki iş birliğini artırmak olduğunu dile getirdi.

Karlova, Rusya ve Türkiye'de vakıf olarak çeşitli festivaller düzenlemeyi planladıklarını aktararak, şöyle devam etti:

"On gün önce Antalya'da Rus kültürüyle ilgili festival yaptık. Festivalde down sendromlu çocuklarla ilgilendik. Türkiye ile Rusya arasında kardeş şehir kurma çalışmalarımız da bulunmakta. 60'tan fazla şehrin, kardeş şehir olması için çalışmalarımız var. Biz bu kardeşliği ileri taşıyarak, Türkiye dostluğunu geliştirmek istiyoruz. Vakfımızın girişimleri Türkiye ve Rusya arasındaki iş birliğini çok daha ileri noktalara taşıyabilir."