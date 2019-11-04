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Marina Karlova: "(Karlov suikastı) Türkiye Rusya ilişkisine kastetmek isteyenlerin yaptığına eminim"

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 14:41 | Son Güncelleme

Öldürülen Rusya'nın eski Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un eşi ve Andrey Karlov Vakfı Başkanı Karlova: - "Vakfımızın girişimleri Türkiye ve Rusya arasındaki iş birliğini çok daha ileri noktalara taşıyabilir" - "Eşimi kimin öldürdüğünü bilmiyorum ancak şu kesin ki; Türkiye Rusya ilişkisine kastetmek isteyenlerin bunu yaptığına eminim. Türk ve Rus ilişkilerinin gelişmesi benim bu acımı hafifletebilir"

Öldürülen Rusya'nın eski Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un eşi ve Andrey Karlov Vakfı Başkanı Marina Karlova, eşini kimin öldürdüğünü bilmediğini belirterek, "Şu kesin ki; Türkiye Rusya ilişkisine kastetmek isteyenlerin bunu yaptığına eminim." dedi.

Marina Karlova, İnönü Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "21. Yüzyılda Türkiye Rusya İlişkileri" panelinde yaptığı konuşmada, vakıf olarak Rusya ve Türkiye arasındaki iş birliğini çok daha ileriye taşımak için çalıştıklarını söyledi.

Eğitim ve kültür alanında çalışmalar yürüttüklerini, Rusya'da Türkiye'ye ilgi duyan öğrenciler üzerinde özel bir çalışma yaptıklarını anlatan Karlova, ana gayelerinden birinin de Türk ve Rus üniversiteleri arasındaki iş birliğini artırmak olduğunu dile getirdi.

Karlova, Rusya ve Türkiye'de vakıf olarak çeşitli festivaller düzenlemeyi planladıklarını aktararak, şöyle devam etti:

"On gün önce Antalya'da Rus kültürüyle ilgili festival yaptık. Festivalde down sendromlu çocuklarla ilgilendik. Türkiye ile Rusya arasında kardeş şehir kurma çalışmalarımız da bulunmakta. 60'tan fazla şehrin, kardeş şehir olması için çalışmalarımız var. Biz bu kardeşliği ileri taşıyarak, Türkiye dostluğunu geliştirmek istiyoruz. Vakfımızın girişimleri Türkiye ve Rusya arasındaki iş birliğini çok daha ileri noktalara taşıyabilir."

Katılımcıların sorularını da cevaplandıran Marina Karlova, "Eşinizin öldürülmesiyle ilgili kimi sorumlu tutuyorsunuz" şeklindeki soruya şöyle yanıt verdi:

"Eşimi kimin öldürdüğünü bilmiyorum, ancak şu kesin ki; Türkiye Rusya ilişkisine kastetmek isteyenlerin bunu yaptığına eminim. Çünkü bir gün sonrasında iki ülkenin Dışişleri Bakanları toplantısı vardı, Astana süreciyle ilgili başlayan. Türk ve Rus ilişkilerinin gelişmesi benim bu acımı hafifletebilir."

Rus Türk İşadamları Birliği (RTİB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Andrey Karlov Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Naki Karaaslan ise Türkiye ile Rusya arasındaki en önemli ilişkinin enerji alanında olduğuna değindi.

Her iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da ileri götürülmesi gerektiğinin altını çizen Karaaslan, "Türkiye Rusya ilişkilerini kimse kalkındırmayacak, bunları bizler yapacağız. Bunları, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İş Konseyi yapacak, Türkiye İhracatçılar Meclisi , TÜSİAD, MÜSİAD yapacak. Bunlar bir gemide oturduklarının farkında olarak, el ele vererek, bir strateji ile yol haritası geliştirecekler." dedi.

RTİB Genel Sekreteri Vladimir Solotsinkiy ise geçmişte uzun yıllar Türkiye'de kaldığını ve ülkeyi çok iyi bildiğini anlattı.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay da Rusya'nın 4 üniversitesi ile akademik alanda iş birliği yapılması için iletişim kurduklarını aktararak, Rusya'nın farklı üniversitelerinden gelen doktorlara karaciğer nakli konusunda eğitimler vereceklerini belirtti.

Panelin sonunda Kızılay'a matruşka bebek hediye edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Malatya Marina Karlova Naki Karaaslan Rus-Türk İşadamları Birliği

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