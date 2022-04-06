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Mariupol Belediye Başkanı acı tabloyu açıkladı: Bir aydır abluka altında olan şehirde 5 bin kişi öldü

06.04.2022 21:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna’nın Mariupol Belediye Başkanı Vadim Boyçenko, abluka altında olan şehirde bir ay içinde 210’u çocuk olmak üzere yaklaşık 5 bin kişinin öldüğünü söyledi. Öte yandan Ukrayna Ulusal Muhafızlarının özel kuvveti Azak Taburu Komutan Yardımcısı Svyatoslav Ponomar, yaptığı açıklamada, Mariupol’da enkaz altında kurtarılmayı bekleyen insanların olduğunu bildirdi.

Mariupol Belediye Başkanı acı tabloyu açıkladı: Bir aydır abluka altında olan şehirde 5 bin kişi öldü

Mariupol Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Boyçenko, video konferans yöntemiyle Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik işlediği suçların siyasi ve hukuki sonuçlarının ele alındığı bir yuvarlak masa toplantısına katıldı.

Boyçenko, burada yaptığı konuşmada, son zamanlarda ülkesinin kalkınma sembolü olan Mariupol’ün şimdi ise Rus askerleri tarafından tamamen yok edilmek üzere olduğunu söyledi.

Şehir altyapısının yüzde 90’ndan fazlasının tahrip edildiğini dile getiren Boyçenko, “Bunların en az yüzde 40’ı artık kurtarılamaz halde.” dedi.

Boyçenko, Avrupa ülkelerinin Ukrayna halkına karşı işlenen suçlara yanıt vermesi gerektiğini belirterek, “Ön tahminlere göre, ablukanın uygulandığı yalnızca bir ayda Mariupol’da 210’u çocuk olmak üzere yaklaşık 5 bin kişi öldü. Rus terörist birlikleri çocuk hastanesine birkaç güçlü bomba attı. 1 Nolu şehir hastanesinin binalarından birini yıktı. Yaklaşık 50 kişi diri diri yakıldı. Şehirdeki 900’den fazla kişinin saklandığı tiyatro binası bombalandı. Bunlar, Mariupol’ün sivil nüfusunu hedefli olarak imha etmenin sadece birkaç örneği.” ifadelerini kullandı.

KURTARILMAYI BEKLEYENLER VAR

Öte yandan Ukrayna Ulusal Muhafızlarının özel kuvveti Azak Taburu Komutan Yardımcısı Svyatoslav Ponomar, yaptığı açıklamada, Mariupol’da enkaz altında kurtarılmayı bekleyen insanların olduğunu bildirdi.

Ponomar, şehirde enkazı kaldırmak için özel ekipmanlara ihtiyaç olduğunu belirtti.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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