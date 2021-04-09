Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Market çalışma saatleri

İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı yeni genelgeye göre market çalışma saatleri değişti. A101, BİM ve Migros marketlerin çalışma saatleri yeniden düzenlendi. Vatandaşlar hafta içi ve hafta sonu temel gıda ihtiyaçlarını karşılayabilmek için marketlerin çalışma saatlerini araştırıyor. Bizde A101, ŞOK ve Migros gibi zincir marketlerin çalışma saatlerini haberimizde derledik.

MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası Türkiye geneli il il risk haritası mavi, sarı, turuncu ve kırmızı renklere ayrılırken market çalışma saatleri ile ilgili detaylar şöyle;

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulama biçimine göre Cumartesi ve/ veya Pazar günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar ve kuruyemişçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebilecek. Cumartesi/ Pazar günü ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.