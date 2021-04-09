Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Market çalışma saatleri

İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı yeni genelgeye göre market çalışma saatleri değişti. A101, BİM ve Migros marketlerin çalışma saatleri yeniden düzenlendi. Vatandaşlar hafta içi ve hafta sonu temel gıda ihtiyaçlarını karşılayabilmek için marketlerin çalışma saatlerini araştırıyor. Bizde A101, ŞOK ve Migros gibi zincir marketlerin çalışma saatlerini haberimizde derledik.
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası Türkiye geneli il il risk haritası mavi, sarı, turuncu ve kırmızı renklere ayrılırken market çalışma saatleri ile ilgili detaylar şöyle;
Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulama biçimine göre Cumartesi ve/ veya Pazar günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar ve kuruyemişçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebilecek. Cumartesi/ Pazar günü ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.
BİM hafta içi ve Cumartesi düşük, orta ve yüksek riskli illerde 07.00- 20.00 arası çalışıyor. Çok yüksek riskli illerde 10.00-17.00 arası hizmet veriyor.
BİM Pazar günü sokağa çıkma yasağı uygulanan illerde 10.00- 17.00 arası çalışıyor. Düşük ve orta risk grubundaki illerde 07.00-20.00 arası çalışıyor.
A101 hafta içi ve Cumartesi düşük, orta ve yüksek riskli illerde 07.00- 20.00 arası çalışıyor. Çok yüksek riskli illerde 10.00-17.00 arası hizmet veriyor.
A101 Pazar günü sokağa çıkma yasağı uygulanan illerde 10.00- 17.00 arası çalışıyor. Düşük ve orta risk grubundaki illerde 07.00-20.00 arası çalışıyor.
ŞOK hafta içi ve Cumartesi düşük, orta ve yüksek riskli illerde 07.00- 20.00 arası çalışıyor. Çok yüksek riskli illerde 10.00-17.00 arası hizmet veriyor.
ŞOK Pazar günü sokağa çıkma yasağı uygulanan illerde 10.00- 17.00 arası çalışıyor. Düşük ve orta risk grubundaki illerde 07.00-20.00 arası çalışıyor.
Migros hafta içi ve Cumartesi düşük, orta ve yüksek riskli illerde 07.00- 20.00 arası çalışıyor. Çok yüksek riskli illerde 10.00-17.00 arası hizmet veriyor.
Migros Pazar günü sokağa çıkma yasağı uygulanan illerde 10.00- 17.00 arası çalışıyor. Düşük ve orta risk grubundaki illerde 07.00-20.00 arası çalışıyor.