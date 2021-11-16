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Marketlerdeki fiyata kızdı, tarlasını vatandaşlara ücretsiz açtı! 20 bin TL değerinde

16.11.2021 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ’da marketlerdeki fiyata kızıp tarlasını vatandaşlara açan üretici Fethi Çakmak, 20 bin TL değerinde 7 tonluk sebzeyi ücretsiz bir şekilde dağıtıyor. Tarlasında halen tonlarca sebze olduğunu dile getiren Çakmak, ihtiyaç sahibi herkesi beklediğini söyledi.

Elazığ merkeze bağlı Salkaya köyünde çiftçilik yapan 66 yaşındaki Fethi Çakmak, Elazığ- Pertek yolu kenarında 20 dönüm alan üzerine sebze ekti. İlk hasadını müşterilerine uygun fiyata satan Çakmak, özellikle marketlerde artan fahiş fiyatlardan dolayı tarlasını ücretsiz bir şekilde vatandaşlara açtı. 15 ile 20 bin TL tutarında 7 ton sebzeyi vatandaşlara dağıtmaya başlayan Çakmak, bunu bir gelenek haline getirerek ihtiyaç sahibi ailelere de ulaşabildiğini belirtti. Vatandaşlar ise kendi bahçesi gibi istediği kadar taze sebzeyi dalından kopararak ücretsiz bir şekilde topluyor. Tarlasında halen tonlarca sebze olduğunu dile getiren Çakmak, ihtiyaç sahibi herkesi beklediğini söyledi.

''HAYIR İÇİN SATMIYORUM, TOPLAYIP AFİYETLE YESİNLER''

7 tona yakın üründen yaklaşık 20 bin TL kazanabileceği yerde hayır yapmaya karar verdiğini ifade eden 66 yaşındaki çiftçi Fethi Çakmak, “Halkın yararına yapmış olduğumuz bir iş. Şimdiye kadar parayla sebzeleri toplayan halkımıza, katkımız olsun diye para almadan Elazığ halkını toplamalarını duyurduk, duyuruyoruz. İhtiyacı olan kişiler gelsin, toplasın ve götürsün. Biber, domates, patlıcan var. Gelip istedikleri kadar toplayabilir ve ücretsiz bir şekilde götürebilirler. Dönem sonu olduğu için şimdiye kadar parayla aldılar bundan sonra da bedava olarak helal hoş olsun. Yaklaşık 5 ton patlıcan, 3 ton biber var. Bunları toplamış olsam bugünkü fiyatı 15 ile 20 bin TL’yi bulur. Ama hayır için satmıyorum, bütün halka bedava toplamalarını söylüyorum. Toplayıp afiyetle yesinler” dedi.

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''HER ŞEY BEDAVA''

Vatandaşlardan Salih Aslan, “Her şey bedava. Biber, patlıcan, domates ve ne varsa hepsini bedava verdi. Allah, razı olsun. Kendimize topladığımız gibi eşe dosta da topladık. Pazarda bunları almış olsam 150-200 TL’den aşağı alamazdım. Ayrıca pazardaki mal bu kadar kaliteli de değil. Elimizle toplamak da bambaşka oluyor. Ağabeyimiz, çektiği emeğin son aşamasını millete böyle dağıtarak hayır yapıyor” dedi.

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Babasıyla birlikte sebze toplamaya gelen Elif Abay, “Burada biber, patlıcan topluyorum ve domates toplayacağım. Dedem, babam, küçük kardeşim ve iki kuzenimle geldik. Fethi Dayı’nın yanına geldik ve ürünler bedava. Tarla çok güzel, beğendik” diye konuştu.

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Elazığ’da her kesimden vatandaşın tarlaya gelip ücretsiz bir şekilde ürün alabildiğini dile getiren vatandaşlardan Alaattin Eken ise, böyle bir hayra vesile olan çiftçiye teşekkür ederek memnuniyetini dile getirdi.

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(İHA)

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Elazığ
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