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Markette kadınların etek altı görüntüsünü çekerken yakalanmıştı! Sapık komiserin cezası belli oldu

24.11.2023 12:45 | Son Güncelleme:
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Kağıthane'de bulunan bir zincir markette komiser S.E., kadınların gizlice etek altı görüntülerini çekerken yakalandı. 17 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan komiser S.E.'ye mahkeme, 6 yıl 3 ay hapis ve 16 bin lira adli para cezası verdi. İşte detaylar...

Markette kadınların etek altı görüntüsünü çekerken yakalanmıştı! Sapık komiserin cezası belli oldu

İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık S.E. katılmazken avukatı duruşma salonunda hazır bulundu. Şikayetçilerden de duruşmaya katılan olmadı. Mahkeme kararını açıkladı.

6 YIL 3 AY HAPİS VE 16 BİN LİRA ADLİ PARA CEZASI

Mahkeme heyeti, sanık S.E.'nin 18 yaşından büyük C. G.'ye yönelik etek altı görüntülerini çekme eylemi bulunduğunu belirterek, 'özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına verdi. Heyet sanık S.E.'nin müşteki G. E.'ye yönelik 'cinsel taciz' suçundan 5 ay hapis cezası ve hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti. Mahkeme, ayrıca müşteki G. E.'ye yönelik 'özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' suçundan taraflar arasında uzlaşma olduğu gerekçesiyle hüküm kurulmasına yer olmadığına karar verdi. Öte yandan mahkeme, sanık S.E.'yi çok sayıda çocuğa ait müstehcen görüntüleri bulundurması gerekçesiyle 3 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezası verdi.

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İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca tamamlanan soruşturma sonucunda, sanık S.E. hakkında 'Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek', 'Çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak, çoğaltmak' ve 'Cinsel Taciz' suçlarından 4 yıl 6 aydan 17 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, sanık S.E'nin markette çalışan G.E. isimli kadının raflardaki ürünlerin tarihlerini kontrol ettiği sırada takip ederek etek altı fotoğraflarını çektiği belirtildi. Durumu marketteki erkek çalışan olan F.B'nin fark ettiği ve olaya müdahale ettiği, daha sonra da polise bildirdiği kaydedildi. Sanığın eyleminin kamera görüntüleriyle sabit olduğu, diğer kadın çalışanın ise market içerisindeki sanığın elindeki cep telefonuyla tur attığını fark ettiği ve çalışma arkadaşı F.B'ye haber verdiği anlatıldı. Sanığın el konulan telefon ve bilgisayarında yüzleri görünmeyen çeşitli kadınlara ait fotoğraflar ve çocuk müstehcenliği içeren fotoğrafların tespit edildiği de vurgulandı. Çağlayan'daki bir başka market zinciri sorumlusu da sosyal medyaya düşen olay sonrasında sanığın kendi marketlerinde de C.G. isimli bir kadının görüntülerini çekmeye çalıştığını tespit ettikleri gerekçesiyle ihbarda bulundu.

DHA

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Komiser Kağıthane market etek altı etek altı görüntüler
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