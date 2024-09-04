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    4. Marketten aldığı paketli dondurmanın içinden kurt çıktı! "Canlı canlı içinde hareket ediyor"

    Marketten aldığı paketli dondurmanın içinden kurt çıktı! "Canlı canlı içinde hareket ediyor"

    04.09.2024 10:30
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    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    04.09.2024 10:30
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    Adıyaman'daki bir market zincirinden paketli dondurma satın aldığını dile getiren bir sosyal medya kullanıcısı dondurmanın içinden kurt çıktığını söyledi. Dondurmanın içinde hareket eden kurdu gösteren adam, "Canlı canlı kurt içinde. Hareket ediyor, bunu bizim koyma şansımız yok" ifadelerini kullandı.

    Bir sosyal medya kullanıcısı TikTok'tan yaptığı paylaşımında marketten satın aldığı dondurmanın paketini açtığında kendisini bekleyen iğrenç bir sürprizle karşılaştı.

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    Dondurma paketinin içinden kurt çıktığını ve canlı olan kurdun hareket ettiğini dile getiren adam o anları sosyal medyadan paylaşınca viral oldu.

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    O anlara sosyal medya kullanıcılarından yorum yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Ay izlerken midem bulandı" yorumunu ekledi.

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    Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Artık dışarıdan gıda alırken 2 kere düşüneceğiz" yorumunda bulundu.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya kurt dondurma
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