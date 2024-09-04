Marketten aldığı paketli dondurmanın içinden kurt çıktı! "Canlı canlı içinde hareket ediyor"

Bir sosyal medya kullanıcısı TikTok'tan yaptığı paylaşımında marketten satın aldığı dondurmanın paketini açtığında kendisini bekleyen iğrenç bir sürprizle karşılaştı.

Dondurma paketinin içinden kurt çıktığını ve canlı olan kurdun hareket ettiğini dile getiren adam o anları sosyal medyadan paylaşınca viral oldu.

O anlara sosyal medya kullanıcılarından yorum yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Ay izlerken midem bulandı" yorumunu ekledi.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Artık dışarıdan gıda alırken 2 kere düşüneceğiz" yorumunda bulundu.