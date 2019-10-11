"Marmara Bölgesi'nde meme kanserinde farkındalık daha fazla"

Kanser erken teşhis merkezleri ile diğer sağlık kurumları aracılığıyla mamografi ve ultrasonografiyle meme kanserinin, henüz elle hissedilemeyen aşamada saptanarak erken tanı konulduğu için müdahalenin daha küçük olduğunu anlatan Cantürk, "Meme kanserinden ölüm oranları azalıyor. Erken tanıya imkan sağlayan görüntüleme ve tanı yöntemlerinin gelişmesi, farkındalık çalışmalarıyla kadınlarımızın meme kanserine karşı bilgilendirilmesi, meme kanserindeki sıklığın artmasının nedenleridir." diye konuştu.

KOCAELİ (AA) - METİN GİRGİN - Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, "Türkiye'de, özellikle Marmara Bölgesi'nde meme kanserini daha erken yakalıyoruz çünkü toplumun entelektüel düzeyi yüksek, farkındalık daha fazla. Doğu Anadolu'da meme kanserini daha geç evrede yakalıyoruz." dedi.

Cantürk, meme kanseri vakaları artmasına rağmen hastalıktan ölüm oranının azaldığını dile getirerek, "Meme kanseri, kadınlar için çok önemli bir hastalık ama korkulacak bir hastalık olarak görülmesi yanlış. Erken tanı konulduğunda meme kanseriyle baş edebilirsiniz." ifadesine yer verdi.

Meme kanserlerinin yüzde 10'unun ailesel geçişli, yüzde 90'ının da pek çok çevresel faktöre bağlı olduğuna işaret eden Cantürk, "Östrojen hormonu meme dokusunda oluşturduğu tahribata bağlı olarak meme kanseri oluşturur. Bu hormona ne kadar çok maruz kalırsanız o kadar çok riskiniz olur. Doğum yapan ve emziren kadınlarda östrojen hormonuna memenin maruz kalma oranı azalıyor ama tek başına bu da koruyucudur demek yanlış." değerlendirmesinde bulundu.

Cantürk, beslenme alışkanlıklarının, hayvansal gıdaların bol tüketilmesinin, kolesterol içerikli besinlerin alınmasının östrojen hormonuna benzer maddelerin oluşmasına neden olduğunu belirterek, şöyle dedi:

"Alkol, sigara tüketimi gibi faktörler önemli. Beslenme alışkanlıkların kontrol edilmesi ve hayvansal gıdaların daha az tüketilmesi gerekiyor. Bazı hastalar kliniğimize, 'Annemde meme kanseri var, ben de olabilir miyim?' paniğiyle geliyor. Ailede birden fazla bireyde ya da erkek bir akrabada meme kanseri veya yumurtalık kanserinin görülmüş olması durumunda ailesel geçişten şüpheleniriz ki bu yüzde 10'unu oluşturur. Ailede bir kişide meme kanseri görülmüş olması kadınlarımızın paniğe kapılmasına neden olmamalı. Alkol, sigara, hayvansal gıda tüketimi, egzersiz yapmama, obezite, diyabet gibi diğer risk faktörleri, diğer hastalıklara olduğu gibi meme kanserine ve diğer kanserlere de zemin hazırlayan faktörlerdir."