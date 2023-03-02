HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Marmara için korkutan uyarı! Kahramanmaraş depremini örnek gösterdi: 'Çift deprem olabilir'

Marmara için korkutan uyarı! Kahramanmaraş depremini örnek gösterdi: 'Çift deprem olabilir'

02.03.2023 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prof. Dr. Şamil Şen, Marmara'da beklenen olası depremle ilgili korkutan bir uyarıda bulundu. Şen, ABD'de bulunan San Andreas ve Garlock fermuar fay sisteminin Doğu Anadolu ve Elbistan fermuar tipi fay hattına benzediğini söyledi. Marmara'nın da fermuar tipi fay hatlarına sahip olduğunu belirten Şen, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremi örnek göstererek, "Dolasıyla burada da çiftli deprem, yani son depremlerimiz gibi olabilir" dedi. İşte dikkat çeken o açıklamalar...

Marmara için korkutan uyarı! Kahramanmaraş depremini örnek gösterdi: 'Çift deprem olabilir'

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından birçok kent etkilenmişti. Doğu Anadolu fayı hakkında konuşan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 'dan Prof. Dr. Şamil Şen, ABD'de bulunan San Andreas ve Garlock fermuar tipi fay hattının Elbistan fermuar tipi fay hattı ile benzerlik gösterdiğini söyledi. ABD'li bilim insanlarının bu iki fay hakkında çalışma yürüttüğüne değinen Şen, Marmara'nın da fermuar tipi fay hatlarına sahip olduğuna dikkat çekerek önemli uyarılarda bulundu. Şen, fermuar tipi fay sistemini Türkiye'de ilk defa kendisinin gündeme getirdiğini söyledi.

2af4fc51a2a074a0d46e0c8223745995

"MARMARA'DA, SON DEPREMLER GİBİ ÇİFT DEPREM OLABİLİR"

Prof. Dr. Şamil Şen, "Doğa Anadolu fayı ile San Andreas fayının 3 boyutlu gerilme dağılımını burada görüyoruz. Görüldüğü üzere iki fay simetri şekli gibi gözüküyor. Bizim fayımız sol yönlü, San Andreas fayı sağ yönlü. Fermuarın açık kısmı ve kapalı kısmı şeklinde birbirine iki fay benzemektedir. Marmara'da değişik kollar bulunuyor. İzmit'ten gelen Kuzey Anadolu fayı Marmara denizi içirişinde kollara ayrılıyor. Fermuar şekline benzemektedir. Dolasıyla burada da çiftli deprem, yani son depremlerimiz gibi olabilir. ABD'de bu konuda tartışmalar var. Türkiye'de bu şekilde deprem oldu. Bizde de çiftli deprem olabilir tartışmaları var. Buradan söylemek istediğim, biz fayın mekanizmasını bilirsek hem gelecekte olacak depremleri, artçı depremleri ve buradan elde ettiğimiz verilerle dünyanın herhangi bir yerinde olan depremi modelleyebiliriz. Modeller çerçevesinde hasar azaltmasına yönelik çalışmalar yapılabilir. Bu modeli şuana kadar öneren olmadı. Ben o bölgelerde çalıştığım için her iki coğrafyayı bildiğimden dolayı, böyle bir modelin işlediğini ileri sürüyorum. Umarım bundan sonra bunu duyan meslektaşlarımız hayata geçirir. Amerikalılar bunu biliyorlar, fermuar fay modeli 2016'da bir dergide çıktı. 2018'de Tibet'teki makalede çıktı" şeklinde konuştu.

dc767caee5e1b93f4a6751c9ad68372e

"KAHRAMANMARAŞ DEPREMİNDEKİ İNCELEME İSTANBUL İÇİNDE ÖNEMLİ"

Şen, Kahramanmaraş depremindeki incelemelerin olası Marmara depremi için önemli olduğunu vurgulayarak, "ABD'de çıkan New York Times gazetesinde yayımlanan bir makalede Türkiye'de olan depremin incelenmesi ABD için önemli olduğu söyleniyor. Ben de şunu diyebilirim, Kahramanmaraş bölgesindeki depremin incelenmesi olası İstanbul depremi için önemli. San Andreas fayı dünyanın en büyük doğrultu atımlı fayıdır. ABD, Kaliforniya'da Doğu Anadolu fayının iki katı büyüklüğündedir. Bu iki fayın geometrisine baktığımızda, Malatya'nın güneyinde ve doğusunda iki fay bulunuyor ve bunlar birleşiyor. Fermuar yapısı gibi duruyor. San Andreas fayını çalışanlar daha önceden bunu biliyorlar. Bu geometriye benzeyen San Andreas fayı var. Örneğin Los Angales'in kuzeyinde San Andreas fayı geçiyor. Fermuar şeklinde bir yapı oluşturuyor. Amerikalılar bunu görmüşler ve diyorlar ki; 'Kahramanmaraş'ta deprem oldu. Los Angeles'ta veya California'da büyük bir deprem olursa, diğer fayda deprem olur mu' şeklinde tartışmalar var. O yüzden bu benzerlik onlar için önemli" dedi.

24557f21ac69d4a0b7f3bb5cd0de36f0

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türk ve Japon bilim insanları araştırdı! 'Her an 7 üzeri deprem olabilir'Türk ve Japon bilim insanları araştırdı! 'Her an 7 üzeri deprem olabilir'
Aracın önünü kesip 1 kişiyi kaçırmışlardı! Gerçek ortaya çıktıAracın önünü kesip 1 kişiyi kaçırmışlardı! Gerçek ortaya çıktı
'Haritalar sınırda olduğumuzu gösteriyor" İşte son tahminler'Haritalar sınırda olduğumuzu gösteriyor" İşte son tahminler
Anahtar Kelimeler:
deprem Kahramanmaraş Marmara

En Çok Okunan Haberler

Gidiş var dönüş yok! İstanbul’da böylesi hiç görülmemişti

Gidiş var dönüş yok! İstanbul’da böylesi hiç görülmemişti

Türk futbol camiası Omuz Omuza! Rekor seviyede bağış yapıldı...

Türk futbol camiası Omuz Omuza! Rekor seviyede bağış yapıldı...

Canlı yayında dikkat çeken sözler! 'Şimdilik isimsiz konuşuyorum, günü geldiğinde...'

Canlı yayında dikkat çeken sözler! 'Şimdilik isimsiz konuşuyorum, günü geldiğinde...'

Burası fay hattının başlangıcı! Görüntüler dehşete düşürdü…

Burası fay hattının başlangıcı! Görüntüler dehşete düşürdü…

Beklediği depremin büyüklüğünü açıkladı…

Beklediği depremin büyüklüğünü açıkladı…

Ağrı Dağı bölgesinden girmeye çalışan düzensiz göçmenler yakalandı

Ağrı Dağı bölgesinden girmeye çalışan düzensiz göçmenler yakalandı

İlginizi Çekebilir

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Spor ayakkabı alışverişinin tam zamanı: New Balance'da %35'e varan indirim!

Spor ayakkabı alışverişinin tam zamanı: New Balance'da %35'e varan indirim!

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kalitesiyle öne çıkıyor, retro tasarımıyla göz dolduruyor!

Kalitesiyle öne çıkıyor, retro tasarımıyla göz dolduruyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.