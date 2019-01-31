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Marmaris'te askerleri taşıyan minibüs kayalıklara çarptı!Yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 20:04 | Son Güncelleme

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, askeri personel taşıyan minibüsün kayalıklara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Marmaris'te askerleri taşıyan minibüs kayalıklara çarptı!Yaralılar var

Bodrum-Milas karayolu Güvercinlik istikametine giden ve askeri personel taşıyan 48 TN 173 plakalı minibüs yoldan çıkarak, kayalıklara çarptı.

Yaralanan sürücü ile 2 asker, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. (AA)

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Marmaris asker Kaza

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