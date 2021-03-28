Marmaris'te bir erkeğin kız arkadaşını darbettiği anlar sosyal medyaya yansıdı

İlçedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasının 3 ay önce kaydettiği E.C'nin B.Ö'yü darbettiği anların görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı.
Şiddet olayından sonra savcılığa giden B.Ö'nün daha sonra şikayetini geri çektiği belirtildi. B.Ö'nün tekrar şikayetçi olunca, E.C hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı çıkarıldığı anlaşıldı, bu kararı ihlalden 3 gün hapis cezasına çarptırıldığı kaydedildi.
Görüntülerde, saldırgan E.C'nin yemek yedikleri sırada B.Ö'nün yüzüne çatal fırlattığı, ardından darbettiği anlar yer alıyor. (AA)
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