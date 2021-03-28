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  4. Marmaris'te bir erkeğin kız arkadaşını darbettiği anlar sosyal medyaya yansıdı

Marmaris'te bir erkeğin kız arkadaşını darbettiği anlar sosyal medyaya yansıdı

28.03.2021 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, sosyal medyaya yansıyan bir erkeğin kız arkadaşına uyguladığı şiddet tepkiye neden oldu.

Marmaris'te bir erkeğin kız arkadaşını darbettiği anlar sosyal medyaya yansıdı

İlçedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasının 3 ay önce kaydettiği E.C'nin B.Ö'yü darbettiği anların görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı.

ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKMİŞTİ

Şiddet olayından sonra savcılığa giden B.Ö'nün daha sonra şikayetini geri çektiği belirtildi. B.Ö'nün tekrar şikayetçi olunca, E.C hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı çıkarıldığı anlaşıldı, bu kararı ihlalden 3 gün hapis cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

Görüntülerde, saldırgan E.C'nin yemek yedikleri sırada B.Ö'nün yüzüne çatal fırlattığı, ardından darbettiği anlar yer alıyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
kadına şiddet Muğla Marmaris
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