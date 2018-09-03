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Marmaris'te inşa edilen Cumhurbaşkanlığı Konuk Evi'nin son hali

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 10:34 | Son Güncelleme

Marmaris’te inşa edilen Cumhurbaşkanlığı Konuk Evi’nde binaların yapımı tamamlandı. 2019 yılında hizmete girmesi beklenen ve 300 odalı iddia edilen konuk evi için peyzaj çalışmaları ise devam ediyor.

Marmaris'te inşa edilen Cumhurbaşkanlığı Konuk Evi'nin son hali

Muğla'nın Marmaris ilçesi Okluk Koyu'ndaki 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ın yaz tatillerini geçirdiği konut evi yıkılarak yerine inşa edilen yeni konuk evinin inşaasında son aşamaya gelindi.

Beton bir iskele ve helikopter pistinin de yer aldığı 4 oda ve 1 salondan oluşan 230 metrekarelik Okluk Konutu'nun yerine 300 odalı yeni bir tesis inşa edildi.

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Uydudan da net olarak görünen ve 13 bin 166 metrekare kapalı inşaat alanına sahip üç ana bloktan oluşan Cumhurbaşkanlığı Konuk Evi'nde havuzlar, hobi ve eğlence alanları bulunuyor.

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Cumhurbaşkanlığı Konuk Evi'nin hemen yakınında ise üç bloktan personel lojmanları inşa edilirken 10 bin 966 metrekarelik dolgu alanı ise özel kum ve çakılla doldurulup plaj haline getirildi.

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(Fotoğraf: Google Earth)

Plaj içerisinde güneşlenme ve dinlenme amaçlı bungalovlar yer alacak. Bungalovların ucunda ise denize girmek için iskeleler olacak.

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Marmaris Muğla Cumhurbaşkanlığı Konuk Evi yazlık sarayı

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ayranımız yok içmeye......., hay Allahım sen akıl fikir ver bunlara.
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