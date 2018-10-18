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Marmaris'te pastırma yazı başladı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.10.2018 11:13 | Son Güncelleme

Marmaris'te, Ekim ayının ortasında havanın güzel olmasını fırsat bilenler plajda güneşlenip, denize girdi. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Marmaris'te pastırma yazı yaşanıyor. Caddeye konumlandırılmış elektronik termometrenin 30 dereceyi gösterdiği kent merkezinde, deniz suyu sıcaklığı ise 19 derece olarak ölçüldü.

Plajlar, güneşlenen ve denize girenlerle doldu. Kimi turistler şezlonglarında uzanarak, ekim ayı güneşinde bronzlaşmaya çalıştı. Bazıları kitap okuyarak, dinlenmeyi tercih etti. Plajda sandalyelerinde oturup, eşsiz deniz manzarası eşliğinde çaylarını yudumlayanlar da oldu.

Marmaris'te güneşi gören sahile koştu

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sahil yollarında yürüyüş ve spor yapanlar, öz çekim yaparak eşsiz manzara ile güzel havayı görüntüledi.
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Otel havuz başları plajları aratmayan kalabalıklara sahne oldu.
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Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, ilçe merkezinde hava sıcaklıklarının 27-30 derece arasında olduğunu, güneşli havanın hafta sonuna kadar süreceğini belirtti.
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Anahtar Kelimeler:
Marmaris sahil güneş sıcak hava

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