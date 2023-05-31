HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Marmaris'te yaşandı! Kiracısının kapısına kimyasal sıvı döktü, çok sayıda kişi hastanelik oldu

Marmaris'te yaşandı! Kiracısının kapısına kimyasal sıvı döktü, çok sayıda kişi hastanelik oldu

31.05.2023 19:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Marmaris ilçesinde bir adresteki işletmeden gelen kimyasal gaz zehirlenmesi ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından aparttan çıkmayan kiracısının kapısına kimyasal sıvı döktüğü iddia edilen ev sahibi gözaltına alındı. Kiracılar, apart işletmecisinin kapıyı açarak içeri gaz sıktığını ve bu nedenle nefes alamadıklarını söyledi. Kimyasal sıvı nedeniyle evde bulunan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Marmaris'te yaşandı! Kiracısının kapısına kimyasal sıvı döktü, çok sayıda kişi hastanelik oldu

Marmaris'teki olay, ldır Mahallesi'nde yaşandı. İşletme sahibi H.G.U. isimli şahıs, ihbar üzerine olay yerine gelen ekiplere aparttan yoğun bir koku geldiğini ve 203 numaralı odada kalan kiracılarının kendisini suçladığın söyledi. H.G.U. apartın temizlik görevlisinin yeni temizlik yaptığını, temizlik maddelerini yanlış karıştırdığını düşündüğü bilgisini verdi.

GAZ SIKIP KAPIYI KAPATTIĞINI İDDİA ETTİLER

Apartta kalan kiracılar ise apart işletmecisinin kapıyı açıp içeri bir gaz sıkıp kapıyı kapatıp kaçtığını, bu gaz neticesinde nefes alamadıklarını, işletme sahibinin kendilerini çıkartmaya çalıştığını bu konuyla alakalı daha önce şikayetçi olduklarını ve adli süreçlerinin devam ettiğini, bir kaç gün önce işletme sahibinin 'Ben sizi kendi yöntemlerimle çıkarırım' tarzı söylemleri olduğunu’’ iddia etti.

AW903420_02

"TEMİZLİKÇİNİN KARIŞIMI ZEHİRLEMİŞ OLABİLİR"

Apart sahibinin "temizlikçinin karışımı zehirlemiş olabilir" dediği temizlik görevlisi Ş.B. ise polislere verdiği ifadesinde "H.G.U. apartın katlarını temizliğinin yapılmasını istedi. Ben de temizliğe başladım. Temizlik malzemesi olarak su ile karıştırdım. Temizliği tam bitirmediğim esnada apart görevlisi H.G.U. yanıma geldi. Acıktığını mutfaktan yoğurt ve ekmek alıp kendisine getirmemi istedi. Şahsa yoğurt ve ekmek götüreceğim sırada apart içerisinde yoğun bir koku geldi ve nefes alamayıp kendimi dışarı attım" dediği öğrenildi.

AW903420_03

Apart görevlisi H.G.U’ın kendisini arayarak “Klor ile çamaşır suyunu karıştırdın ondan dolayı bu durum meydana geldi sen anladın” dediğini, kendisinin ise temizlikte böyle malzemeler kullanmadığını şahsa söylediğini belirten temizlik görevlisi Ş.B., apart sahibinin tekrardan “Anladın sen, anladın sen” dediğini" söyleyerek üzerine atılan iftirayı kabul etmediğini belirtti.

AW903420_04

5 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Yaşanan olay sonrası, apartta yaşayan ve çıkarılmak isteyen kiracılardan S.B.(53), D.B.(35), D.B.(25), Y.E.(14), N.E.(11) yapılan karışımdan etkilenerek hastaneye sevk edildi. Apart sahibi H.G.U. ise Marmaris Cumhuriyet savcılığı talimatı ile gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Barajdaki doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı!Barajdaki doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı!
Sosyal medyada infial yaratan görüntü! Alkol masasında küçük kız çocuğunu oynattılar, açıklama geldiSosyal medyada infial yaratan görüntü! Alkol masasında küçük kız çocuğunu oynattılar, açıklama geldi
Erdoğan ile Mehmet Şimşek arasında kritik görüşme! Erdoğan ile Mehmet Şimşek arasında kritik görüşme!
Anahtar Kelimeler:
Marmaris

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret, memur ve emekli zammı... Mayıs ayı enflasyonu bekleniyor

Asgari ücret, memur ve emekli zammı... Mayıs ayı enflasyonu bekleniyor

İmamoğlu 'değişimi' işaret etmişti! CHP'den yanıt geldi

İmamoğlu 'değişimi' işaret etmişti! CHP'den yanıt geldi

'5 isimle yola devam, 3 yeni isim netleşti' iddiası

'5 isimle yola devam, 3 yeni isim netleşti' iddiası

Meclis'te yeni grup mu kuruluyor? Karamollaoğlu açıkladı

Meclis'te yeni grup mu kuruluyor? Karamollaoğlu açıkladı

Arda Güler'den ilginç sözler! ''Kendi elimizle...''

Arda Güler'den ilginç sözler! ''Kendi elimizle...''

Demirtaş kararını duyurdu: "Aktif politikayı bırakıyorum"

Demirtaş kararını duyurdu: "Aktif politikayı bırakıyorum"

İlginizi Çekebilir

Anüsünde sıkışan doktorları bile şaşkına çevirdi! Acil ameliyat...

Anüsünde sıkışan doktorları bile şaşkına çevirdi! Acil ameliyat...

40 tane sakız yutan 5 yaşındaki çocuk hastanelik oldu

40 tane sakız yutan 5 yaşındaki çocuk hastanelik oldu

Pierre Cardin çantada kısa süreliğine 1000 TL üzeri indirim!

Pierre Cardin çantada kısa süreliğine 1000 TL üzeri indirim!

Annesinin cansız bedeniyle 6 yıl boyunca yaşadı! Nedeni ‘pes’ dedirtti

Annesinin cansız bedeniyle 6 yıl boyunca yaşadı! Nedeni ‘pes’ dedirtti

Çalılıklara tuvaletini yapmak istedi! Kabusu yaşadı

Çalılıklara tuvaletini yapmak istedi! Kabusu yaşadı

Puma spor ayakkabıda 950 TL'nin üzerinde indirim!

Puma spor ayakkabıda 950 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.