Mars'ın sesi ilk kez duyuldu

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), geçen hafta gezegene inen InSight'ın güneş panellerine vuran rüzgarın sesinin kaydını kamuoyuyla paylaştı.

NASA'nın Jet İtiş Laboratuvarı'nda görevli bilim insanı Bruce Banerdt, bu ses kaydının sürpriz bir gelişme olduğunu belirterek, InSight'ın hareketi ölçümlemeyi amaçladığını, haliyle buna ses dalgalarının yarattığı devinimin de dahil olduğunu açıkladı.

Kayıtla ilk kez bir başka gezegenin sesi Dünya'da duyulurken, bilim insanları, sesin saatte 24 kilometre hızla esen kuzeybatı rüzgarından kaynaklandığını düşünüyor.

Videodaki ses, insan kulağının duyması için iki oktav yükseltildi. Videoda Mars’tan gelen ilk rüzgar sesi duyulabiliyor.

Mars’ın sesini kaydeden uzay aracı InSight'ın baş araştırmacısı Bruce Banerdt, "Bu sesin yakalanması planlanmamış bir durum oldu. Ancak misyonumuzu adadığımız şeylerden biri Mars'taki devinimi ölçmek ve bu görev doğal olarak ses dalgalarının neden olduğu hareketi de içeriyor" dedi.

NASA Başkanı Jim Bridenstine de kayıtla ilgili "Bir diğer gezegenin yüzeyinde kaydedilen ilk sesleri duymak ayrıcalık. Harika bir ekibimiz var, NASA'da her gün inanılmaz şeyler yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Mars'a 26 Kasım'da varan InSight, kızıl gezegende sismik inceleme yapacak ve Mars'ın yer altı katmanlarına ilişkin veri toplayacak.

For the first time, we have heard the winds of another world.

Learn more about the #SoundsofMars sent by @NASAInSight: https://t.co/PFHRE1ncRH pic.twitter.com/I8BtjnnAdN