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  4. Mars'ta korkutan olay! Şimdiye kadar kaydedilenlerin en büyüğü: Tarihe geçti...

Mars'ta korkutan olay! Şimdiye kadar kaydedilenlerin en büyüğü: Tarihe geçti...

11.05.2022 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Mars'ta şimdiye kadar kaydedilen en büyük depremin 5 büyüklüğünde olduğunu duyurdu. Açıklamaya göre InSight uzay aracı, 4 Mayıs'ta gezegende 5 büyüklüğünde bir deprem saptadı.

Mars'ta korkutan olay! Şimdiye kadar kaydedilenlerin en büyüğü: Tarihe geçti...

NASA, Mars'ta şimdiye kadar kaydedilen en büyük depremin 5 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. NASA'dan yapılan açıklamada, Mars'taki sismik aktiviteleri inceleyen araç InSight'ın, 4 Mayıs'ta gezegende 5 büyüklüğünde bir deprem saptadığı bildirildi.

BAŞKA GEZEGENDEKİ EN BÜYÜK DEPREM

Bunun başka bir gezegende tespit edilmiş en büyük deprem olarak nitelendirildiği ifade edilen açıklamada, araştırma ekibinin depremin merkezini ve kaynağını belirlemek için çalışmalarına devam ettiği kaydedildi.

Mars

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Araştırmacılar bu tür doğa olaylarını inceleyerek Mars hakkında daha fazla bilgiye ulaşmayı amaçlıyor.

InSight, Kasım 2018'de Mars'a ulaşmasından bu yana 1313'ten fazla deprem tespit etti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
deprem Mars
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