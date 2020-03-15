HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Mart ayında şaşırtan görüntü! Beyaza büründü

Mart ayında şaşırtan görüntü! Beyaza büründü

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2020 19:57 | Son Güncelleme

Kırşehir'de, ağaçların çiçek açtığı Mart ayında fındık büyüklüğünde dolu yağdı.

Mart ayında şaşırtan görüntü! Beyaza büründü

Kırşehir merkeze bağlı Dulkadirli ve Mahsenli köylerinde akşam saatlerinde dolu etkili oldu. Hava sıcaklığının 14 dereceye kadar çıktığı Kırşehir'de öğleden sonra hava soğudu. Havanın soğumasıyla birlikte kent merkezinde 1 saat boyunca dolu yağdı. Etkili olan dolu yolları ve yeşil alanların üzerini beyaza bürüdü.

"HAVA SICAKLIĞI 15 DERECE DÜŞECEKTİR"

Kırşehir Meteoroloji Müdürü Seyit Ahmet Yıldız, Kırşehir ve bağlı ilçelerde başlayan yağışların merkezde karla karışık yağmur ilerleyen saatlerinde ise kar yağışına dönüşeceğini belirtti. Yıldız, "Kar yağışı önümüzde 3 gün aralıklarla devam etmesi tahmin edilmektedir. Yağışla birlikte hava sıcaklığı 15 derece düşecektir. Kar yağışıyla birlikte kuvvetli kuzeyli rüzgarlarla kar yağışının tipiye dönüşecek. Görüş mesafesinde azalmalar, buzlanma ve don olayı yaşanabilir. Sürücülerimiz ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekir" diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Engelli ablasına tecavüz etmiştiEngelli ablasına tecavüz etmişti
PlayStation 5'in çıkış tarihi ertelenebilir! Bakın neden...PlayStation 5'in çıkış tarihi ertelenebilir! Bakın neden...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kırşehir dolu

En Çok Okunan Haberler

Esra Elönü'nün babası umre dönüşü hayatını kaybetti! Ölüm sebebi koronavirüs mü?

Esra Elönü'nün babası umre dönüşü hayatını kaybetti! Ölüm sebebi koronavirüs mü?

Şaşkına çeviren olay! Koronavirüs belirtisi görülen kızını hastaneden kaçırdı

Şaşkına çeviren olay! Koronavirüs belirtisi görülen kızını hastaneden kaçırdı

Dominik'te koronovirüs paniği... Tüm gözler Acun'da!

Dominik'te koronovirüs paniği... Tüm gözler Acun'da!

Eda Ece'den koronavirüs isyanı

Eda Ece'den koronavirüs isyanı

Bakan açıkladı: Tüm izinler kaldırıldı

Bakan açıkladı: Tüm izinler kaldırıldı

Koronavirüs tedavisi için umut veren açıklama: İnanılmaz ilerleme var

Koronavirüs tedavisi için umut veren açıklama: İnanılmaz ilerleme var

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Yaşlı adamın feci ölümü! Cinsel organı, boğazı ve bilekleri...

Yaşlı adamın feci ölümü! Cinsel organı, boğazı ve bilekleri...

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

İlk örnek ev teslim edildi! O evler artık böyle olacak

İlk örnek ev teslim edildi! O evler artık böyle olacak

Bursa'da korkunç olay! Baltayla babasını öldürdü

Bursa'da korkunç olay! Baltayla babasını öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Koronavirüs uyarılarını dinlemediler! Akın ettiler

Koronavirüs uyarılarını dinlemediler! Akın ettiler

Malatya'da silahlı-sopalı kavga! Yaralılar var

Silahlı-sopalı kavga! Yaralılar var

Manisa'da korkunç olay! Kesik insan kolu bulundu

Korkunç olay! Kesik insan kolu bulundu

Engelli ablasına tecavüz etmişti! İğrenç olayda yeni gelişme

Engelli ablasına tecavüz etmişti

Yoğun ilgi görüyor, gören fotoğraf çektiriyor! Sosyal medyaya 'Keloğlan' damgası

Yoğun ilgi görüyor, gören fotoğraf çektiriyor

Demir kapıya sıkışan yavru köpeği kurtarmak için seferber oldular

Dakikalarca kurtarılmayı bekledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.