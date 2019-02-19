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"Masalsı bir film yapmaya çalıştık"

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 17:45 | Son Güncelleme

"Yuvaya Dönüş" adlı sinema filminin oyuncuları, Altınbaş Üniversitesi'nde düzenlenen söyleşiye katıldı - Yönetmen Hakan Kurşun: - "Günün en güzel saatlerinde çekimler gerçekleştirdik ve fotoğraf ağırlıklı, masalsı bir film yapmaya çalıştık. Tarihi bir bilgiyi belgesel gibi işlediğinizde çok fazla insanın dikkatini çekmeyeceğini düşündük" - Oyuncu Furkan Palalı: - "Filmdeki baba-kız ilişkisinden bizim seyircimizin olduğu kadar Japon seyircinin de etkileneceğini düşünüyorum. Çok güzel ters köşeleri olan bir senaryo"

İSTANBUL (AA) - İran-Irak Savaşı'nın devam ettiği 1985'te, 215 Japonya vatandaşının mahsur kaldıkları Tahran'dan Türkiye'ye getiriliş öyküsünü anlatan "Yuvaya Dönüş" adlı sinema filminin oyuncuları, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Gazeteci-yazar Erdal Güven'in "Tahran'dan Kaçış" kitabından uyarlanan film üzerine yapılan söyleşi, Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi.

Filmin yönetmeni Hakan Kurşun, büyük titizlik içerisinde çalıştıklarını belirterek, "Benim burada çekeceğim her sahne, Türkiye'deki izleyiciler için geçerli olabilir ama Japonya'daki seyirciler için geçerli olup olamayacağını çok tartıştık. Bütün ekip arkadaşlarım da bu konuda arkamda oldu. Bu filmi ortaklaşa bir çabayla bitirmeye çalıştık." dedi.

Çekimler için Tokyo, İstanbul ve Kapadokya'da bulunduklarını hatırlatan Kurşun, "Bu bölgelerin en güzel yerlerinde, günün en güzel saatlerinde çekimler gerçekleştirdik ve fotoğraf ağırlıklı, masalsı bir film yapmaya çalıştık. Tarihi bir bilgiyi belgesel gibi işlediğinizde çok fazla insanın dikkatini çekmeyeceğini düşündük." diye konuştu.

- "Bilindik 'jön' karakterlerinin dışında bir karakter"

Filmin başrol oyuncusu Furkan Palalı da Japonya'ya daha önce gitmediğini fakat Japonya üzerine araştırmalar yaptığını söyledi.

İki ülkenin benzer yönlerine değinen Palalı, "Aile kültürlerimizde birbirine yakın noktalar var. Onların da aile bağları çok kuvvetli. Filmdeki baba-kız ilişkisinden bizim seyircimizin olduğu kadar Japon seyircinin de etkileneceğini düşünüyorum. Filmde beni etkileyen çok nokta var ama beni en çok senaryo çekti. Çok güzel ters köşeleri olan bir senaryo. Taksi şoförünü oynamak, kendim için de farklı oldu. Bilindik 'jön' karakterlerinin dışında bir karakter. Bu açıdan seve seve projeye dahil oldum." ifadelerini kullandı.

-"Allah'ın bana bir hediyesi"

Filmin yapımcılığını da üstlenen Erdal Güven ise filmin hikayesinden bahsederek, şunları kaydetti:

"Tahran'dan Kaçış kitabının içerisinde gerçek bir aşk hikayesi var. O dönem orada görev yapan bir Türk istihbarat subayı ve bir Japon kızın yaşadığı bir aşk hikayesi. Filmde bu aşk hikayesine biraz ironi kattık ve ortaya Megumi'nin oynadığı 'Yumi' karakteri çıktı. Birbirinin çok seven iki kişinin günümüzde geçen hikayesi. Megumi çoğu sahneyi tek seferde oynadı. Tekrar ettiğimiz çok sahne olmadı. Ekip tarafından da çok güzel bir set kuruldu."

Filmde "Yumi" karakterini canlandıran ve 5 yıldır Türkiye'de yaşayan Japon oyuncu Megumi Masaki de ilk kez oyunculuk deneyimi yaşadığına dikkati çekerek, "Japonya'dayken bir ara oyunculuk yapmayı istedim fakat olmadı. Bu proje gelince de 'Allah'ın bana bir hediyesi' diye düşündüm." şeklinde konuştu.

"Yüzyılın operasyonu" olarak anılan gerçek hayat hikayesinin senaryosu, Fatih Özcan ve Şeyda Delibaşı imzası taşıyor.

Filmin, ilk olarak 2019'un "Türkiye Yılı" ilan edildiği Japonya'da, ardından Türkiye’de gösterime girmesi planlanıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen "Yuvaya Dönüş"ün konusu özetle şöyle:

"İran'ın başkenti Tahran'dan büyük bir operasyonla Türkiye'ye getirilmek için uçağa bindirilen 215 Japon yolcu arasında olan Keiko adlı genç kız ile Türk Büyükelçiliğinde görevli, özel kuvvetlerden Üsteğmen Zafer arasında büyük bir aşk vardır. Keiko'yu uçağa son anda yetiştiren Zafer'in bilmediği ise Keiko'nun hamile olduğudur. 30 yıl sonra ölen Keiko, ardında kızı Yumi'ye tüm gerçekleri anlatan bir mektup bırakır. Yumi, hayal kırıklıklarıyla birlikte babasının izini sürmek ve hesap sormak için Türkiye'ye gelmeye karar verir."

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Erdal Güven Furkan Palalı Hakan Kurşun Yuvaya Dönüş

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