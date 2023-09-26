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MasterChef Cemre'nin dönüşü sosyal medyayı salladı! Sergen'e sert çıktı

26.09.2023 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef All Star yarışmasına MasterChef şampiyonları da dahil oldu. Cemre Uyanık daha stüdyoya ayak basar basmaz olay oldu. Sergen'i terslemesiyle sosyal medyanın gündemine düşen Cemre Uyanık hakkında pek çok paylaşım yapıldı.

MasterChef All Star yarışması tüm heyecanı ve gerilimiyle sürüyor. Yarışmaya son olarak MasterChef şampiyonları dahil oldu. Bu isimler arasında ise öne çıkan isim Cemre Uyanık idi.

Hazırcevaplığı ile bilinen eski şampiyon, daha geldiği ilk günde Barış ve Sergen ile atışarak sosyal medyayı salladı. Barış'ın sözleri karşısında altta kalmayan Cemre Uyanık üstüne Sergen'i tersleyince sosyal medyada adından söz ettirdi.

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Somer Şef'in sorduğu soruya tam cevap verecekken Sergen'in araya girmesiyle Cemre ile Sergen arasında küçük bir gerilim yaşandı. Sergen'in sözünü kesmesi üzerine Cemre "Araya giriyorsun, kestin işte..." diyerek sert çıktı.

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Sosyal medyada Sergen-Cemre gerilimine "Mekanın sahibi geri geldi", "Kraliçe ego olarak geldi", "Cemre'nin Barış ve Sergen'e had bildirmesi başımı göklere çıkarıyor" yorumları yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Cemre Uyanık sosyal medya

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