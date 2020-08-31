Masterchef’in eleme yemeği perde pilavı nasıl yapılır? Somer Sivrioğlu’ndan perdeli pilav tarifi!

Masterchef programının ikinci haftasında elenen isim perde pilavı tarifiyle belirlendi. Berk, Gülşah ve Uğur Somer Şef tarafından hazırlanan Siirt’e özgü perde pilavı yapımıyla yarışmada kalabilmek için ter döktü. Perde pilavını diğer yarışmacılardan kötü yaparak Masterchef’e veda eden isim Berk İlter oldu.

Yarışmanın son bölümünde görselliğiyle izleyiciyi mest eden perde pilavı merak edilmeye başlandı. Programda yemeği sunan Somer Şef ise perde pilavı tarifini paylaşmayı seçti. İşte Somer Sivrioğlu’nun özel perde pilavı tarifi! PERDE PİLAVI YAPIMININ PÜF NOKTALARI NELERDİR? Perde pilavı 2 aşamadan oluşan oldukça meşakatli bir lezzettir. Perde pilavı hamuru ve iç dolgusunun ayrı ayrı hazırlanıp fırında bir araya getirilmesinden oluşturulur. Perde pilavının iç dolgusunu tavuk suyu ile birleşmek ise lezzeti bir kat daha arttıracaktır. PERDE PİLAVI MALZEMELERİ NELERDİR? İÇ DOLGU MALZEMELERİ 125 ml zeytinyağ

10 adet soğan

5 adet safran lifi

440 g pirinç

1 yemek kaşığı tereyağ

100 g file badem

1 yemek kaşığı toz tarçın

2 çay kaşığı yenibahar

2 çay kaşığı taze öğütülmüş karabiber TAVUK SUYU MALZEMELERİ 2 adet soğan

2 adet havuç

1 adet tavuk (1,8 kg’dan az)

1 yemek kaşığı tuz HAMUR

450 g un

250 g tereyağ

3 adet yumurta

1/2 yemek kaşığı hamur kabartma tozu

1 çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı sıvıyağ (kalıbı yağmak için kullanılır)

5 adet badem (kabuğu soyulmuş)

PERDE PİLAVI NASIL YAPILIR? İlk adımda iç dolgusuyla başlamak daha iyi olur. Zeytinyağı bir tavada kısık ateşte ısıtılır. Soğan ince doğranır ,tavaya koyur ve kapağı kapatılarak 10 dakika pişirilir. Perde pilavının püf noktaları arasında soğanları pişirme şekli yerini alır. Bu nedenle soğanların 10 dakikalık pişirme süresinden sonra kapağı yarım açılırak 30-60 dakika arasında karıştırılarak kısık ateşte pişirilmesi önemlidir. Ardından tavuk suyuna geçirilir. Soğan ve havuç yarıya kesilir ve tavukla birlikte geniş bir tencereye yerleştirilir. Üzerini geçecek kadar tuzlu su ile doldurulur ve kısık ateşte kapağı yarım açık bir şekilde 30 dakika pişirilir. Pişirilen tavuk kesme tahtasına alınır ve soğumaya bırakılır. Dokunulabilecek bir ısıya geldiğinde tavuğun derisi soyulur ve etleri didiklenir. Tavuğun derisi ve kemikleri tekrar tencereye alınır ve ısıtmaya devam edilir. Bir kaseye hazırlanan yaklaşık yarım su bardağı kadar tavuk suyu konur ve safran bu suda ıslatmaya bırakılır. Karıştırma kabına un elenerek konur. Ortasına çukur açılır. Tereyağ bir tavada eritilir. Bir kasede yumurta çırpılır. Tereyağı yumurta ile karıştırılır ve kabartma tozu, tuzu eklenir. Yumurtalı karışıma un ilave edilir ve 5 dk yoğrulur. Tezgaha biraz un serpilir, hamur toparlanır ve tekrar kaseye alınır. Üzeri nemli bir bezle örtülür ve ılık bir yerde en az 30 dk dinlendirilir. Perde hamuru nasıl yapılır sorusunun ipucu ise; nemli bezdir.