Masterchef’in eleme yemeği perde pilavı nasıl yapılır? Somer Sivrioğlu’ndan perdeli pilav tarifi!

Masterchef programının ikinci haftasında elenen isim perde pilavı tarifiyle belirlendi. Berk, Gülşah ve Uğur Somer Şef tarafından hazırlanan Siirt’e özgü perde pilavı yapımıyla yarışmada kalabilmek için ter döktü. Perde pilavını diğer yarışmacılardan kötü yaparak Masterchef’e veda eden isim Berk İlter oldu.
Yarışmanın son bölümünde görselliğiyle izleyiciyi mest eden perde pilavı merak edilmeye başlandı. Programda yemeği sunan Somer Şef ise perde pilavı tarifini paylaşmayı seçti. İşte Somer Sivrioğlu’nun özel perde pilavı tarifi!
Perde pilavı 2 aşamadan oluşan oldukça meşakatli bir lezzettir. Perde pilavı hamuru ve iç dolgusunun ayrı ayrı hazırlanıp fırında bir araya getirilmesinden oluşturulur. Perde pilavının iç dolgusunu tavuk suyu ile birleşmek ise lezzeti bir kat daha arttıracaktır.
İÇ DOLGU MALZEMELERİ
TAVUK SUYU MALZEMELERİ
HAMUR
450 g un
250 g tereyağ
3 adet yumurta
1/2 yemek kaşığı hamur kabartma tozu
1 çay kaşığı tuz
2 yemek kaşığı sıvıyağ (kalıbı yağmak için kullanılır)
5 adet badem (kabuğu soyulmuş)
İlk adımda iç dolgusuyla başlamak daha iyi olur. Zeytinyağı bir tavada kısık ateşte ısıtılır. Soğan ince doğranır ,tavaya koyur ve kapağı kapatılarak 10 dakika pişirilir. Perde pilavının püf noktaları arasında soğanları pişirme şekli yerini alır. Bu nedenle soğanların 10 dakikalık pişirme süresinden sonra kapağı yarım açılırak 30-60 dakika arasında karıştırılarak kısık ateşte pişirilmesi önemlidir.
Ardından tavuk suyuna geçirilir. Soğan ve havuç yarıya kesilir ve tavukla birlikte geniş bir tencereye yerleştirilir. Üzerini geçecek kadar tuzlu su ile doldurulur ve kısık ateşte kapağı yarım açık bir şekilde 30 dakika pişirilir.
Pişirilen tavuk kesme tahtasına alınır ve soğumaya bırakılır. Dokunulabilecek bir ısıya geldiğinde tavuğun derisi soyulur ve etleri didiklenir. Tavuğun derisi ve kemikleri tekrar tencereye alınır ve ısıtmaya devam edilir. Bir kaseye hazırlanan yaklaşık yarım su bardağı kadar tavuk suyu konur ve safran bu suda ıslatmaya bırakılır.
Karıştırma kabına un elenerek konur. Ortasına çukur açılır. Tereyağ bir tavada eritilir. Bir kasede yumurta çırpılır. Tereyağı yumurta ile karıştırılır ve kabartma tozu, tuzu eklenir. Yumurtalı karışıma un ilave edilir ve 5 dk yoğrulur. Tezgaha biraz un serpilir, hamur toparlanır ve tekrar kaseye alınır. Üzeri nemli bir bezle örtülür ve ılık bir yerde en az 30 dk dinlendirilir. Perde hamuru nasıl yapılır sorusunun ipucu ise; nemli bezdir.
Perde pilavının pirinçleri akan soğuk suda yıkanır. Tereyağı bir tencerede orta ateşte eritilir. File bademi eklenir ve 2 dk kavrulur. Pirinç eklenir ve yağda kavrulur. Tarçın, yenibahar ve karabiber safran suyuna karıştırılır. Bu suyu pirinçlerin üzerine eklenir. 2 bardak tavuk suyu ilave edilerek kaynatılır. Ocağın altı kısılır ve ağzı kapalı olacak şekilde 15 dk kısık ateşte pişirilir. Ocaktan alınır ve kapağı kapalı bir şekilde 15 dk dinlenmeye bırakılır.
Hamur unlanmış bir tezgaha alıır ve yaklaşık 60 cm genişliğinde açılır. 25 cm genişliğinde bir kek kalıbı sıvıyağ ile yağlanır. Bademlerin yarısı tabana yerleştirilir. Açılan hamur kenarları dışarı takacak şekilde kalıba konulur. Hamurun yaklaşık 12 cm’in kalıbın dışında pilavın üstünü kapatmak için yeterli olur.
Soğan dolgusunu ocaktan alınır ve kalıptaki hamurun üzerine yayılır. Soğanların üzerine bir kat tavuk eti konur sonra üstten yaklaşık 1 cm boşluk bırakacak şekilde pilavı dökülür. Hamur pilavın üzerine doğru katlanır. Yaklaşık 20 dk fırında pişirilir. Kalıp fırından çıkarılır ve bir fırın tepsisine ters çevrilir. Tepsi tekrar fırına konur ve 10 dk daha pişirilir. Ardından servise hazırlanır.
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