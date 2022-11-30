MasterChef Sergen kimdir, kaç yaşında? Tekirdağ'ın ünlü köftecisi MasterChef Sergen kepenk indirdi!

MasterChef Türkiye bu akşam 142. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Yarışmada bugün eski yarışmacılar ve yeni yarışmacılar birlikte en güzel yemeği yapmak için mücadele edecekler. Masterchef Sergen de bu yarışmacılar arasında merak edilen isimlerden biri oldu. Peki, MasterChef Sergen kimdir, kaç yaşında, evli mi? İşte, MasterChef Sergen Özen'e dair tüm detaylar...

MASTERCHEF SERGEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

MasterChef Sergen, 1996 doğumlu. Tekirdağ'dan yarışmaya katılan Sergen Özen, Otelcilik lisesinden mezun ve genç yaşlardan bu yana aşçılık mesleğiyle uğraşıyor.

Köftecilik üzerine dükkanı olan eski yarışmacı, daha önce de yarışmaya katılmış fakat eleme turunda yaşadığı unutkanlık nedeniyle yarışmaya veda etmişti.

MASTERCHEF SERGEN KEPENKLERİ İNDİRDİ!

'MasterChef Türkiye 2021' yarışmasıyla tanıdığımız Sergen Özen,

memleketi Tekirdağ'da açtığı köfteciyi dolandırıldığı için kapatmak zorunda kaldığını açıkladı.

MasterChef Sergen iş arasında getirilen sözleşmeye okumadan imza attığını ve ortaklık yaptığı kişiler tarafından oyuna getirildiğini anlattı. Sergen Özen, "Benim aptallığım. Gerçeği sonradan fark ettim" dedi.

