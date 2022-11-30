MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. MasterChef Sergen kimdir, kaç yaşında? Tekirdağ'ın ünlü köftecisi MasterChef Sergen kepenk indirdi!

MasterChef Sergen kimdir, kaç yaşında? Tekirdağ'ın ünlü köftecisi MasterChef Sergen kepenk indirdi!

30.11.2022 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef'in bu akşamki bölümünde eski yarışmacılar ve yeni yarışmacılar birlikte yemek yapacaklar. Tekirdağ'ın ünlü köftecisi olarak tanınan Sergen Özen'de bu akşam yeniden MasterChef'te olacak. Peki, MasterChef Sergen kimdir, kaç yaşındadır? İşte MasterChef Sergen Özen hakkında tüm merak edilenler...

MasterChef Sergen kimdir, kaç yaşında? Tekirdağ'ın ünlü köftecisi MasterChef Sergen kepenk indirdi!

MasterChef Türkiye bu akşam 142. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Yarışmada bugün eski yarışmacılar ve yeni yarışmacılar birlikte en güzel yemeği yapmak için mücadele edecekler. Masterchef Sergen de bu yarışmacılar arasında merak edilen isimlerden biri oldu. Peki, MasterChef Sergen kimdir, kaç yaşında, evli mi? İşte, MasterChef Sergen Özen'e dair tüm detaylar...

MASTERCHEF SERGEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

MasterChef Sergen, 1996 doğumlu. Tekirdağ'dan yarışmaya katılan Sergen Özen, Otelcilik lisesinden mezun ve genç yaşlardan bu yana aşçılık mesleğiyle uğraşıyor.

Köftecilik üzerine dükkanı olan eski yarışmacı, daha önce de yarışmaya katılmış fakat eleme turunda yaşadığı unutkanlık nedeniyle yarışmaya veda etmişti.

MasterChef Sergen2

MASTERCHEF SERGEN KEPENKLERİ İNDİRDİ!

'MasterChef Türkiye 2021' yarışmasıyla tanıdığımız Sergen Özen,
memleketi Tekirdağ'da açtığı köfteciyi dolandırıldığı için kapatmak zorunda kaldığını açıkladı.

MasterChef Sergen iş arasında getirilen sözleşmeye okumadan imza attığını ve ortaklık yaptığı kişiler tarafından oyuna getirildiğini anlattı. Sergen Özen, "Benim aptallığım. Gerçeği sonradan fark ettim" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Boşandıklarını açıkladılar: "El ele girdik, el ele çıktık"Boşandıklarını açıkladılar: "El ele girdik, el ele çıktık"
O sahneler şoke etti! "Rezil durumları..."O sahneler şoke etti! "Rezil durumları..."
Kendini spora verdi! "Silikon mu yaptırmış?"Kendini spora verdi! "Silikon mu yaptırmış?"
Anahtar Kelimeler:
Masterchef Sergen Özen masterchef sergen yaşında ele

En Çok Okunan Haberler

18 yaşındaki Elif Irmak'ın katili psikopat koca sabıkalı çıktı!

18 yaşındaki Elif Irmak'ın katili psikopat koca sabıkalı çıktı!

Telefonu bir kaldırdım 'Alo abi ben Alaattin Çakıcı!

Telefonu bir kaldırdım 'Alo abi ben Alaattin Çakıcı!

Son paylaşımı tartışma yarattı! "Sapıttı iyice! Kimse savunmasın..."

Son paylaşımı tartışma yarattı! "Sapıttı iyice! Kimse savunmasın..."

Yeni sürücü kurusu ücretleri açıklandı! İşte yeni fiyatlar...

Yeni sürücü kurusu ücretleri açıklandı! İşte yeni fiyatlar...

Orgazm için en etkili seks pozisyonu bulundu

Orgazm için en etkili seks pozisyonu bulundu

Ronaldo, dünya futbol tarihine geçiyor!

Ronaldo, dünya futbol tarihine geçiyor!

İlginizi Çekebilir

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Bu kokulardan asla vazgeçemiyorlar! İşte Mynet Kadın takipçilerimizin favori parfümleri

Bu kokulardan asla vazgeçemiyorlar! İşte Mynet Kadın takipçilerimizin favori parfümleri

Regl olmaktansa ilişkisiz yaşamayı tercih etti!

Regl olmaktansa ilişkisiz yaşamayı tercih etti!

Doğal afrodizyak! Yarım çay kaşığı taş gibi yapıyor

Doğal afrodizyak! Yarım çay kaşığı taş gibi yapıyor

Zamlardan sonra herkes bunu yapıyor! Maliyeti çok düşürüyor

Zamlardan sonra herkes bunu yapıyor! Maliyeti çok düşürüyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.