Masterchef'te ilk elenen belli oldu! "Benim için erken bir veda"

Masterchef Türkiye'de ilk veda eden isim belli oldu. Sosyal medyada elenen aday sızdırıldı. İlk haftadan böyle bir şeyin olması gündem oldu.

Yarışmada ise Serhat, Beyza, Muratcan, Ayşe, Deniz, Çağlar ve Nigar elenmemek için mücadele etti.

Serhat ve Deniz son ikiye kaldı. Serhat, Masterchef'te elenen ilk isim oldu.

Serhat'ın elenmesi diğer yarışmacıları da şaşırttı.

Serhat, "Geldiğim günden beri herkese yardımcı olmaya çalışırken kendimi de unuttum. Mutluyum ama şef. İçime sinmemişti, öyle bir tabak önünüze koymak istememiştim. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Tabağı çıkartmak için hareket ederken lezzeti birazcık geride bıraktım. Benim için erken bir veda. Birazcık daha ilerlemek isterdim. Öğreneceğim çok şey vardı. Önlüğü bırakmak istemedim, tekrardan başa dönmek istedim" dedi.