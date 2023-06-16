MasterChef'te kim kazandı, ana kadroya kim girdi? 15 Haziran MasterChef All Star kadrosuna giren 2. isim!

MasterChef Türkiye 2023 sezonunda All Star konseptiyle karşımıza geldi. Eski sezon yarışmacılarının yer alacağı MasterChef All Star'da çekişmeli mücadeleler yaşanacak. MasterChef All Star 14 Haziran'da yayın hayatına başladı. İlk olarak ana kadroya girmeye hak kazanan yarışmacu MasterChef Güzide olmuştu. Peki, MasterChef All Star'da 2. önlüğün sahibi kim oldu?
Tv8'in sevilen yemek yarışmacı MasterChef All Star'da 2. kadroya giren isim belli oluyor. Kazanan yarışmacı Suna oldu.
MasterChef All Star'da ana kadroya giren ilk yarışmacı Güzide Mertcan oldu.
Güzide ismi açıklandıktan sonra yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Çok teşekkür ediyorum. Çok güçlü rakiplerim var ama ben onlardan önce çıktım. Şimdi yukarıdan onların ne yapabildiğini izleyeceğim. Adımı altın harflerle yazdırdım. Birinci çıktığım için çok mutluyum"
Uğur Kardaş, 2018
Cemre Uyanık, 2019
Serhat Doğramacı, 2020
Eren Kaşıkçı, 2021
Metin Yavuz, 2022