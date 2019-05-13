Masum duruyor ama çocukların 'W' oturma pozisyonu sorunlara neden olabilir

Doğdukları günden itibaren her anlarıyla özel olarak ilgilendiğimiz çocuklarımızın bazı hareketleri, biz farkında olmasak bile onların gelişiminde önemli rol oynayabiliyor.

İngiltere’de bulunan Pediatrik Terapi Merkezine göre, eğer çocuğunuz iki yaşından önceki W pozisyonunu (ya da kelebek) kullanırsa, bu pozisyon bacaklarını, ayak bileklerini ve kalçalarını gerebilir. Hatta ayak parmakları içe dönük olarak yürümelerine neden olabilir.

Bu pozisyon sadece bel altı uzuvlarını etkilemeyebilir. Bu pozisyon, temel güçlerine ve motor becerilerine zarar verebilir. Ayrıca yürümeye başlayan çocuklarda koşma ve zıplama yeteneklerini ile dengelerini değiştirebilir.

Kas sertliğine neden olabileceği düşünülen bu oturuş pozisyonu, bacaklarda ve kalçalarda sertliğe neden olabilir. Bu oturuş nedeniyle kullanılmayan kaslar zamanla aktivitesini azaltır ve uzun dönemde kişinin vücudunu dik tutmakta sorun yaşayacağı düşünülebilir.

Çocukların dengelerini daha iyi sağladıklarını düşündüğü için bu pozisyonda oturdukları belirtilirken, çocuklarınızı bu pozisyonda otururken görürseniz oturuş pozisyonunu değiştirmesine yardımcı olmanız öneriliyor.

Konu hakkında konuşan Dr. Sam Hay, W pozisyonunun çocuğunuzun oturma pozisyonu olup olmadığını gözlemlemek önemli olsa da, çocuklar bunu zaman zaman yaparsa panik yapılmaması gerektiğini söylüyor.

Bu konu hakkında araştırma yapan uzmanlara göre çocukları bu alışkanlıklardan vazgeçirmek zor olsa da , onları doğru pozisyona getirmek en doğru şey.



