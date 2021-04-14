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  4. Masumiyet dizisi yeni bölüm fragmanı izle | İsmail olay gecesi İlker'i gördüğünü açıklıyor!

Masumiyet dizisi yeni bölüm fragmanı izle | İsmail olay gecesi İlker'i gördüğünü açıklıyor!

14.04.2021 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FOX TV'de yayınlanan sevilen dizi Masumiyet, her Çarşamba akşamı izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Son bölümde Ela sığınmış olduğu eski yazlık evde hiç beklemediği bir anda karşısında İlker’i bulmuştu. Peki Masumiyet dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Masumiyet dizisi yeni bölüm fragmanı ve detaylar...

Masumiyet dizisi yeni bölüm fragmanı izle | İsmail olay gecesi İlker'i gördüğünü açıklıyor!

Her Çarşamba saat 20:00'da FOX TV'de yayınlanan sevilen dizi Masumiyet, izleyicileri ekran başına kilitlemeyi sürdürüyor. Yayınlanan son bölümde Ela sığınmış olduğu eski yazlık evde hiç beklemediği bir anda karşısında İlker’i bulmuştu. Peki Masumiyet dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MASUMİYET DİZİSİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI (8. BÖLÜM)

Masumiyet dizisinin yeni bölüm fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

MASUMİYET DİZİSİ SON BÖLÜM ÖZETİ (7. BÖLÜM)

Hale, Harun ve Bahar buluşmasını, kendi hedeflerine yönelik bir planın parçası haline getirirken İrem tamamiyle Hale’nin kontrolüne geçecektir. Banu’nun yönlendirmesiyle hareket eden Timur ise Hale’nin Bahar’a karşı en büyük silahı olur. Üzerine oynanan oyunlardan habersizce, evden kaçan kızının peşinde olan Bahar, Ela’nın nereye gittiğini anlayıp harekete geçer. Ela ise sığınmış olduğu eski yazlık evde hiç beklemediği bir anda karşısında İlker’i bulur. Aralarındaki büyük yüzleşme Ela’yı yine alt üst ederken, Bahar’ın attığı adım ile yüzleşmenin seyri değişir. Diğer yanda, İrem boşanma konusunda çark eder fakat İlker var gücüyle Ela’nın peşindedir. İrem, Hale’nin evliliğiyle ilgili telkinlerine rağmen soru işaretleri içindedir ve sorularının cevabı yalnızca Ela’dadır. Ilgazlar cephesinde her şey iyi gidiyor gözükürken, Harun’un dengeleri değiştirecek gizli gündemleri bulunmaktadır.

MASUMİYET DİZİSİ YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI (8. BÖLÜM)

Masumiyet dizisinin yeni bölüm 2. fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

MASUMİYET DİZİSİ YENİ BÖLÜM İNTERNET ÖZEL FRAGMANI (8. BÖLÜM)

Masumiyet dizisinin yeni bölüm dijital özel fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.


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