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  4. Masumlar Apartmanı 35. Bölüm Fragmanı yayınlandı: Sana rağmen her şeyi yaparım

Masumlar Apartmanı 35. Bölüm Fragmanı yayınlandı: Sana rağmen her şeyi yaparım

23.05.2021 00:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1’in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı’ndan beklenen fragman geldi. Han’ın Naci’yi bodruma kilitlediğini öğrenen Safiye büyük hayal kırıklığı yaşıyor.

Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerini Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Merve Dizdar ve Ezgi Mola’nın paylaştığı Masumlar Apartmanı’nda bu sefer ipler geriliyor. Han’ın Naci’yi hasta olmasına rağmen bodruma kilitlediğini öğrenen Safiye büyük hayal kırıklığı yaşıyor. Bir taraftan Han’ın yaptıklarını hazmetmeye çalışan Safiye diğer taraftan ise Naci’yi tedavi olması için ikna etmeye çalışıyor. Han ise Naci’yi bodruma kilitlediğini İnci’nin öğrenmemesini istiyor.

MASUMLAR APARTMANI HAKKINDA

Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi romanının, "Çöp Apartman" bölümünden uyarlanmıştır.

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Anahtar Kelimeler:
TRT 1 Masumlar Apartmanı dizisi
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