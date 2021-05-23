Masumlar Apartmanı 35. Bölüm Fragmanı yayınlandı: Sana rağmen her şeyi yaparım

Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerini Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Merve Dizdar ve Ezgi Mola’nın paylaştığı Masumlar Apartmanı’nda bu sefer ipler geriliyor. Han’ın Naci’yi hasta olmasına rağmen bodruma kilitlediğini öğrenen Safiye büyük hayal kırıklığı yaşıyor. Bir taraftan Han’ın yaptıklarını hazmetmeye çalışan Safiye diğer taraftan ise Naci’yi tedavi olması için ikna etmeye çalışıyor. Han ise Naci’yi bodruma kilitlediğini İnci’nin öğrenmemesini istiyor.

MASUMLAR APARTMANI HAKKINDA

Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi romanının, "Çöp Apartman" bölümünden uyarlanmıştır.

