Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümünden sonra sosyal medyanın gündemine oturdu!

Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi romanından uyarlanarak televizyona aktarılan Masumlar Apartmanı dizisi TRT 1 ekranlarında seyircisini selamlamaya devam ediyor. Reyting listelerinde üst sıralarda kendine yer bulmayı başaran dizi sosyal medyanın da gündemine oturdu. Dizinin 17. bölümünde yaşanan gelişmeler sosyal medya kullanıcıların diline düştü.
Masumlar Apartmanı dizisini yakından takip edenler Safiye ve Naci arasındaki büyük aşkı eminim biliyorsunuzdur. Ancak bilmeyenler için kısa bir özet geçelim istedik! Safiye lise döneminde Naci isimli bir çocuğa aşık olur. Aralarındaki büyük aşk şiirler, karışık kasetler ve ikilinin birbirlerine yolladığı aşk dolu mektuplarla devam eder. Safiye annesinin bütün baskılarına rağmen Naci’yle görüşmek için fırsat yaratmayı başarır. Ancak Naci’nin trafik kazası geçirmesi Safiye’nin bütün dengesini alt üst eder. Kazanın nedenini kendisi olarak gören Safiye, Naci’den uzak durmaya karar verir. Birbirlerinden uzak bir şekilde yıllar geçer. İkisi de aşkını kalbinde yaşamayı bir an olsun bırakmaz. Geçen uzun yılların sonunda Naci aynı romantizm ve duygularla Safiye’nin karşısına bir kez daha çıkar. Ancak Safiye sevdiği adamı korumak için ondan uzak durma konusunda verdiği karardan dönmez.
Aşkını yaşamaktan korkan Safiye, annesinin hayaliyle konuşmaya başlar. Annesinin “Ahlaksız, kirlendin artık temizlesen de çıkmaz“ sözleri Safiye’nin adeta bilinçaltına yerleşir. Aşk için yaratıldığını düşündüğümüz Gülben olaya el atar ve Safiye’nin büyük aşkına kavuşması için onu destekler. Yıllar boyunca Naci’yi bekleyen Safiye, büyük aşkının evlendiğini öğrenir. Masumlar Apartmanı dizisinin 17. bölümünde yaşanan Naci’nin hastalığı sosyal medyanın en konuşulan konuları arasına girdi. Ata sporumuz olan yorum yapmadan da Masumlar Apartmanı dizisi nasibini aldı. İşte sosyal medyanın gündeminde yer edinen Masumlar Apartmanı yorumları...
Göğe Bakma Durağı
İkimiz birden sevinebiliriz göğe bakalım
Şu kaçamak ışıklardan şu şeker kamışlarından
Bebe dişlerinden güneşlerden yaban otlarından
Durmadan harcadığım şu gözlerimi al kurtar
Şu aranıp duran korkak ellerimi tut
Bu evleri atla bu evleri de bunları da
Göğe bakalım
Falanca durağa şimdi geliriz göğe bakalım
İnecek var deriz otobüs durur ineriz
Bu karanlık böyle iyi afferin Tanrıya
Herkes uyusun iyi oluyor hoşlanıyorum
Hırsızlar polisler açlar toklar uyusun
Herkes uyusun bir seni uyutmam bir de ben uyumam
Herkes yokken biz oluruz biz uyumayalım
Nasıl olsa sarhoşuz nasıl olsa öpüşürüz sokaklarda
Beni bırak göğe bakalım
Senin bu ellerinde ne var bilmiyorum göğe bakalım
Tuttukça güçleniyorum kalabalık oluyorum
Bu senin eski zaman gözlerin yalnız gibi ağaçlar gibi
Sularım ısınsın diye bakıyorum ısınıyor
Seni aldım bu sunturlu yere getirdim
Sayısız penceren vardı bir bir kapattım
Bana dönesin diye bir bir kapattım
Şimdi otobüs gelir biner gideriz
Dönmiyeceğimiz bir yer beğen başka türlüsü güç
Bir ellerin bir ellerim yeter belliyelim yetsin
Seni aldım bana ayırdım durma kendini hatırlat
Durma kendini hatırlat.
Okuyucu Yorumları 0 yorum