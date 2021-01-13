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Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümünden sonra sosyal medyanın gündemine oturdu!

Seray Üstün Seray Üstün 13.01.2021 09:42 | Son Güncelleme:
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Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümünden sonra sosyal medyanın gündemine oturdu!

Masumlar Apartmanı dizisinin 17. bölümünün yayınlanmasından sonra reyting listelerinde üst sıralarda yer alan proje sosyal medyanın gündemine oturdu. Başrollerini Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar ve Farah Zeynep Abdullah’ın paylaştığı dizinin son bölümüne özellikle Safiye ve Naci arasındaki büyük aşk damga vurdu. Sosyal medyanın mizah tutkunları bu gelişmeden sonra boş durmadı! İşte Masumlar Apartmanı dizisini mizahına alet eden sosyal medya paylaşımları...

Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi romanından uyarlanarak televizyona aktarılan Masumlar Apartmanı dizisi TRT 1 ekranlarında seyircisini selamlamaya devam ediyor. Reyting listelerinde üst sıralarda kendine yer bulmayı başaran dizi sosyal medyanın da gündemine oturdu. Dizinin 17. bölümünde yaşanan gelişmeler sosyal medya kullanıcıların diline düştü.

MASUMLAR APARTMANI GİRİŞ

Masumlar Apartmanı dizisini yakından takip edenler Safiye ve Naci arasındaki büyük aşkı eminim biliyorsunuzdur. Ancak bilmeyenler için kısa bir özet geçelim istedik! Safiye lise döneminde Naci isimli bir çocuğa aşık olur. Aralarındaki büyük aşk şiirler, karışık kasetler ve ikilinin birbirlerine yolladığı aşk dolu mektuplarla devam eder. Safiye annesinin bütün baskılarına rağmen Naci’yle görüşmek için fırsat yaratmayı başarır. Ancak Naci’nin trafik kazası geçirmesi Safiye’nin bütün dengesini alt üst eder. Kazanın nedenini kendisi olarak gören Safiye, Naci’den uzak durmaya karar verir. Birbirlerinden uzak bir şekilde yıllar geçer. İkisi de aşkını kalbinde yaşamayı bir an olsun bırakmaz. Geçen uzun yılların sonunda Naci aynı romantizm ve duygularla Safiye’nin karşısına bir kez daha çıkar. Ancak Safiye sevdiği adamı korumak için ondan uzak durma konusunda verdiği karardan dönmez.

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Aşkını yaşamaktan korkan Safiye, annesinin hayaliyle konuşmaya başlar. Annesinin “Ahlaksız, kirlendin artık temizlesen de çıkmaz“ sözleri Safiye’nin adeta bilinçaltına yerleşir. Aşk için yaratıldığını düşündüğümüz Gülben olaya el atar ve Safiye’nin büyük aşkına kavuşması için onu destekler. Yıllar boyunca Naci’yi bekleyen Safiye, büyük aşkının evlendiğini öğrenir. Masumlar Apartmanı dizisinin 17. bölümünde yaşanan Naci’nin hastalığı sosyal medyanın en konuşulan konuları arasına girdi. Ata sporumuz olan yorum yapmadan da Masumlar Apartmanı dizisi nasibini aldı. İşte sosyal medyanın gündeminde yer edinen Masumlar Apartmanı yorumları...

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Yayınladığı günden bu yana sosyal medyanın gündemine oturan Masumlar Apartmanı dizisinin gerçek hikayesi ortaya çıktı!Yayınladığı günden bu yana sosyal medyanın gündemine oturan Masumlar Apartmanı dizisinin gerçek hikayesi ortaya çıktı!

MASUMLAR APARTMANI DİZİSİNDE GEÇEN ŞİİR

Göğe Bakma Durağı

İkimiz birden sevinebiliriz göğe bakalım
Şu kaçamak ışıklardan şu şeker kamışlarından
Bebe dişlerinden güneşlerden yaban otlarından
Durmadan harcadığım şu gözlerimi al kurtar
Şu aranıp duran korkak ellerimi tut
Bu evleri atla bu evleri de bunları da
Göğe bakalım

Falanca durağa şimdi geliriz göğe bakalım
İnecek var deriz otobüs durur ineriz
Bu karanlık böyle iyi afferin Tanrıya
Herkes uyusun iyi oluyor hoşlanıyorum
Hırsızlar polisler açlar toklar uyusun
Herkes uyusun bir seni uyutmam bir de ben uyumam
Herkes yokken biz oluruz biz uyumayalım
Nasıl olsa sarhoşuz nasıl olsa öpüşürüz sokaklarda
Beni bırak göğe bakalım

Senin bu ellerinde ne var bilmiyorum göğe bakalım
Tuttukça güçleniyorum kalabalık oluyorum
Bu senin eski zaman gözlerin yalnız gibi ağaçlar gibi
Sularım ısınsın diye bakıyorum ısınıyor
Seni aldım bu sunturlu yere getirdim
Sayısız penceren vardı bir bir kapattım
Bana dönesin diye bir bir kapattım
Şimdi otobüs gelir biner gideriz
Dönmiyeceğimiz bir yer beğen başka türlüsü güç
Bir ellerin bir ellerim yeter belliyelim yetsin
Seni aldım bana ayırdım durma kendini hatırlat
Durma kendini hatırlat.


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