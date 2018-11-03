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Mate 20 Pro ile Galaxy Note 9 kamera karşılaştırması!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.11.2018 11:25 | Son Güncelleme

Huawei Mate 20 Pro ile Samsung Galaxy Note 9 kameralarını karşılaştırdık. İşte örnek fotoğraf ve videolu karşılaştırma.

Mate 20 Pro ile Galaxy Note 9 kamera karşılaştırması!

Geçtiğimiz günlerde tanıtılan Huawei Mate 20 Pro ülkemizde satışa sunulmadan önemli rakiplerinden biri olan Samsung Galaxy Note 9 ile kamera karşılaştırması yaptık. Üst düzey amiral gemisi telefonların kameraları da üst düzey özelliklere sahip.

Mate 20 Pro ile Galaxy Note 9 kamera karşılaştırması

Mate 20 Pro'nun ana kamerası üçlü modüle sahip. Yani üç kameralı bu ana kameraya karşılık Galaxy Note 9'da ikili kamera modülü yer alıyor. Her iki telefon da 4K video kayıt edebilirken, Mate 20 Pro 30 fps, Galaxy Note 9 60 fps video desteği sunuyor. İşte Huawei Mate 20 Pro ile Samsung Galaxy Note 9 karşılaştırması yaptığımız videomuz:

Video:

Samsung Galaxy Note 9 kamera özellikleri

Telefonun ana kamerası dual teknolojisine sahip. Bu ikili kameraların ikisi de 12 Megapiksel çözünürlük sunuyor. İşte telefonun ana kamera özellikleri:

Birinci kamera, 12 Megapiksel, f/1.5-2.4, 26 mm, 1/2.55 inç sensor boyutu, 1.4µm piksel boyutu, dual pixel PDAF, OIS

12 Megapiksel, f/2.4, 52mm, 1/3.4 isensör boyutu, 1.0µm piksel boyutu, AF, OIS, 2x optik zoom, LED flash, auto-HDR, panorama 2160p@60fps, 1080p@240fps, 720p@960fps, HDR, dual-video rec.

Samsung Galaxy Note 9'un ön kamera özelliklerine bakacak olursak: 8 Megapiksel ön kamera, f/1.7, 25mm, 1/3.6 inç sensör boyutu, 1.22 µm piksel boyutu, AF, Dual video call, Auto-HDR, 1440p@30fps video kayıt

Huawei Mate 20 Pro kamera özellikleri

Telefonun ana kamera özelliklerine bakacak olursak: 40 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/1.7 inç sensor boyutu, PDAF/Laser AF, 20 MP, f/2.2, 16mm (ultra genişaçı), 1/2.7 inç sensör boyutu, PDAF/Laser AF, 8 MP, f/2.4, 80mm , 1/4 inç sensör boyutu, 3x optical zoom, OIS, PDAF/Laser AF, Leica objektif , dual-LED dual-tone flash, panorama, HDR

2160p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps (gyro-EIS), 720p@960fps,

Telefon ön kamerası ise şöyle: 24 MP, f/2.0, 26mm HDR, 1080p@30fps

Kaynak: Teknolojioku

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Huawei Mate 20 Pro Samsung Galaxy Note 9 Samsung Huawei

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