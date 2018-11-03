Geçtiğimiz günlerde tanıtılan Huawei Mate 20 Pro ülkemizde satışa sunulmadan önemli rakiplerinden biri olan Samsung Galaxy Note 9 ile kamera karşılaştırması yaptık. Üst düzey amiral gemisi telefonların kameraları da üst düzey özelliklere sahip.

Mate 20 Pro ile Galaxy Note 9 kamera karşılaştırması

Mate 20 Pro'nun ana kamerası üçlü modüle sahip. Yani üç kameralı bu ana kameraya karşılık Galaxy Note 9'da ikili kamera modülü yer alıyor. Her iki telefon da 4K video kayıt edebilirken, Mate 20 Pro 30 fps, Galaxy Note 9 60 fps video desteği sunuyor. İşte Huawei Mate 20 Pro ile Samsung Galaxy Note 9 karşılaştırması yaptığımız videomuz:

Video: