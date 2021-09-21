Mate 50 planlandığı gibi piyasaya çıkacak

Huawei’nin tüm kısıtlamaları aşmış olabileceğine dair göstergeler var. Bu yüzden gerçekten de Mate 50 serisi, planlandığı gibi Ekim 2021’de piyasaya çıkabilir. Bu ipucu, Huawei’nin amiral gemisi ürünlerini planlandığı gibi Ekim ayında piyasaya süreceği konusunda ısrar eden Ekran Tedarik Zinciri Danışmanları (DSCC) ile bir endüstri uzmanı ve analistinden geliyor.

LANSMANIN BİR PARÇASI OLABİLİR

Huawei’nin etkinlik programını takip ederek, 21 Ekim’de Avusturya’nın Viyana kentinde resmi olarak planlanan küresel bir lansman etkinliği var ve Mate 50 serisi, Viyana etkinliğinin ürün serisinin bir parçası olabilir. Ancak Huawei, 21 Ekim’deki küresel etkinliğin Mate 50’nin lansmanını da içereceğine dair henüz herhangi bir resmi onay sunmadı. Küresel etkinlik, Çin dışında P50 serisinin küresel lansmanı da olabilir.

Teaser’dan çıkarılabilecek birkaç ayrıntı dışında Huawei Mate 50 serisiyle ilgili pek çok ayrıntı hala gizli. Cihazla ilgili daha fazla ayrıntı ve temel özellikler, söylentilere göre 21 Ekim’de piyasaya sürülmeye yaklaştıkça ortaya çıkacak. Huawei’den resmi bir doğrulama gelmediği için spekülasyonlar da yanlış olabilir. Önümüzdeki haftalar yönü belirleyecek.

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