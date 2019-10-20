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"Mavi bereliler"den Mehmetçik'e asker selamıyla destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2019 14:57 | Son Güncelleme

Antalya'da 38 yıl sonra bir araya gelen eski 97 mavi bereli asker, Barış Pınarı Harekatı'na asker selamıyla destek verdi

Antalya'da 38 yıl aradan sonra buluşan eski 97 mavi bereli asker, Barış Pınarı Harekatı'na destek vererek, Mehmetçik'e asker selamı gönderdi.

Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşayan, Kayseri Hava İndirme Komando Tugayında 1983, 1984, 1985, 1986 ve 1987 yıllarında vatani görevini yapan 97 asker, Muratpaşa ilçesi Saat Kulesi önünde bir araya geldi.

Burada mavi berelerini takan grup Türk bayrağı ile Atatürk posteri ve "Barış Pınarı Harekatı'na tam destek, her zaman kahraman ordumuzun yanındayız" yazılı pankart açtı.

Grup adına konuşma yapan eski mavi bereli İsmet Akçay, Barış Pınarı Harekatı'nı desteklemek, ordunun silahlı kuvvetlerinin yanında, her türlü sefer ve göreve hazır olduklarını göstermek için toplandıklarını söyledi.

Mavi berelilerin iç güvenlik sınır ve sınır ötesinde harekat tatbikatı görevi yaptığını anlatan Akçay, şunları söyledi:

"Birliğimizi, bütünlüğümüzü, ülkemizi bölmek, parçalamak için harekete geçen iç ve dış düşmanlara karşı sınır ötesinde devletimiz ve ordumuz harekat düzenlemiştir. Harekatımız başarı ile sürdürülmekte, şer güçleri imha edilmektedir. Yiğitlerimiz destan yazmaktadır. Mutlak bir şekilde zafer kazanılmıştır. Bizler gerektiğinde vatan savunmasında verilecek her türlü göreve hazır ve hazırlıklıyız."

Grup daha sonra mavi bereli marşı ile dualar okudu, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganıyla Mehmetçik'e asker selamı gönderdi.

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