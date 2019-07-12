Mavi derinliklerin büyüleyen mabedi: Kaş

ANTALYA (AA) - HÜSEYİN YILDIZ - Türkiye'de dalış turizminin vazgeçilmez adresleri arasında gösterilen Antalya'nın Kaş ilçesi, masmavi deniziyle su altı dünyasını keşfetmek isteyen dalgıçları ağırlıyor.

Sahip olduğu 35 dalış noktasındaki doğal güzelliklerin yanı sıra su altında barındırdığı flora ve faunasıyla da misafirlerini kendine hayran bırakan ilçe, Akdeniz'e dalış için gelen yerli ve yabancı sporcuların vazgeçilmez dalış noktalarından biri oldu.

Doğal akvaryumu andıran su altı dünyasıyla dalgıçları büyüleyen turistik ilçe, dalış kursu almak isteyenlerin de en çok tercih ettiği eğitim merkezlerinden.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) eğitmenlerinden Mustafa Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin birbirinden farklı özellikler barındıran çok sayıda dalış bölgesi bulunduğunu söyledi.

- "Suyun maviliği büyülüyor"

Bölgeye gelenleri, Akdeniz sularının cezbettiğini ifade eden Özdemir, "Dalgıçları ilk cezbeden şey suyun maviliği ve büyüsü. Bunun dışında orada gördüğümüz canlılar. Siz dışarıda dağları nasıl görüyorsanız aynısı suyun altında da var. Bu görüntüler, orada gördüğümüz hayvanlar cezbediyor." dedi.