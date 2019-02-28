Tatbikat taktik seviyede olduğu için "Seçkin Gözlemci Günü" faaliyeti planlanmıyor.

Karadeniz’e kıyısı bulunan ülkelerde de 7 liman ziyareti gerçekleştirecek Türk Deniz Kuvvetleri, toplam 40 liman ziyaretiyle Cumhuriyet tarihinde bir ilke imza atacak.

Edinilen bilgiye göre, Mavi Vatan-2019 Taktik Tatbikatı, askeri makamlarca önceden açıklandığı üzere, Deniz Kuvvetlerinin silah ve sistemlerinin denendiği, personelin eğitim seviyesi ile komuta kontrol vasıtalarının etkinliğinin artırılmasının hedeflendiği, diğer kuvvetlerin de katılımıyla gerçekleştirilen müşterek bir tatbikat olma özelliği taşıyor.

Mavi Vatan-2019 Taktik Tatbikatı'nın, komşu ülkeleri tehdit etmeyi hedefleyen bir faaliyet olmadığı, Türkiye'nin bölgesinde güven ve istikrarın tesisine, NATO'nun ortak hedeflerine katkı sağlamayı amaçladığı belirtildi.

- 50'ye yakın basın mensubu izliyor

Jenerik bir senaryo ve jenerik coğrafyaya istinaden gerçekleştirilen tatbikatın önemli bir özelliğini de basın mensuplarına açık ve şeffaf yapılması oluşturuyor.

Halen, ulusal ve uluslararası kuruluşlara bağlı 50'ye yakın basın mensubu tatbikatı yerinden takip ediyor.

Mavi Vatan-2019 Taktik Tatbikatı, güven artırıcı önlemler kapsamında, Yunanistan ve Türkiye arasında karşılıklı deklare edilerek gerçekleştirilen tatbikatlardan birisi olma özelliğini taşıyor.

Söz konusu tatbikatın yapılacağı yer ve zaman, geçen yıl aralık ayı başında Yunanistan makamlarına deklare edildi, Yunanistan'ın da önceden deklare ettiği bir kısım tatbikatlar, önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek.

- Ortak hedeflere katkı

Güvenlik kaynakları bu çerçevede, Mavi Vatan-2019 Taktik Tatbikatı'nın, bir kısım yabancı basında yer aldığının aksine komşu ülkeleri tehdit etmeyi hedefleyen bir faaliyet olmadığını, tatbikat hedeflerinin Türkiye'nin bölgesinde güven ve istikrarın tesisine ve NATO'nun ortak hedeflerine katkı sağlamayı amaçladığını ifade ediyor.