May-Trump ortak basın toplantısı

LONDRA (AA) - İngiltere Başbakanı Theresa May, ABD ile İran ve iklim değişikliği konularında görüş ayrılıklarının sürdüğünü söyledi.

May, ABD Başkanı Donald Trump ile Başbakanlık ofisi "10 Numara"daki ikili görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, iki ülkenin ortak tarihine ve "özel ilişkisine" vurgu yaptı.

Kendisinin ve Trump'ın, bu "özel ilişkinin" mevcut muhafızları olduğunu belirten May, "Tıpkı atalarımız gibi biz de vatandaşlarımızın ve müttefiklerimizin güvenliğine tehditlerle yüz yüze kaldığımızda dayanışma içinde olduk ve birlikte hareket ettik." ifadesini kullandı.

May, İngiltere'nin çifte ajan Sergey Skripal ile kızına yönelik kimyasal saldırının ardından Rus diplomatları sınır dışı etme kararına ABD'nin 60 diplomatı sınır dışı ederek katılmasını ve Suriye'de kimyasal silah kullanan rejime karşı iki ülkenin birlikte askeri eyleme geçmesini bu dayanışmaya örnek gösterdi.

ABD'nin NATO ülkelerine yaptığı savunma harcamalarını artırma çağrısına İngiltere'nin de destek verdiğini belirten May, bunun sonucunda ittifakın savunma bütçesinin 100 milyar dolar daha arttığını hatırlattı.