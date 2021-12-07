Maya ile daha sağlıklı bir cilde kavuşabileceğinizi biliyor muydunuz? İşte maya mucizesiyle ışıl ışıl bir cilt için detaylar

Lekesiz, parlak ve genç görünen bir cilt herkesin hayali. Pürüzsüz ve sağlıklı bir cilde kavuşmak için daha önce birçok yöntem denemiş olabilirsiniz. Peki, mutfağınızda bulunan mayayı cilt bakım rutininize ekleyebileceğinizi biliyor muydunuz? Pek çok yemeğin olmazsa olmazı mayayı cilt bakım ürünü olarak kullanarak daha sağlıklı bir cilde kavuşabilirsiniz. Peki maya cilt bakımında nasıl kullanılır? Detaylar yazımızda.

MAYANIN CİLDİNİZE FAYDALARI

Maya, içeriğinde bol miktarda protein, vitamin ve mineraller bulunan bir besin maddesi.

Zengin içeriği sayesinde cildinize de pek çok faydası bulunan maya, ölü hücrelerin derinlemesine temizliğine yardımcı oluyor.

Maya aynı zamanda kırışıklıkların azalmasına yardımcı oluyor ve yaşlanmayı geciktiriyor.

Sivilce ve lekelerden kurtulmanıza destek oluyor.

Hücre oluşumunu hızlandırarak cildin yenilenmesine katkı sağlıyor.

KURU MAYA VE LİMON MASKESİ

Maya ve C vitamini deposu limonun birleşiminden oluşan bu maske, cildinizi tazeliyor.

Ilık su, limon ve mayadan oluşan malzemeleri karıştırarak krema kıvamında bir maske elde edin.

Maskeyi cildinize uygulayın ve 15 dakika bekletin.

Ardından yüzünüzü ılık suyla durulayın.

KURU MAYA, YOĞURT VE SÜT MUCİZESİ

Yoğurt ve mayayı karıştırarak krem haline getirin.

Yüzünüze maske olarak uyguladığınız karışımı 20 dakika bekletip süt ile durulayın.

Haftada 2 kere uygulayabileceğiniz bu maskeyle, zamanla cilt lekelerinden kurtulabilirsiniz.

KURU MAYA VE SODA ETKİSİ

Kuru maya, soda, limon ve sirkeden oluşan bu tarifi hazırlamak için öncelikle soda ve mayayı bir kapta karıştırın.

1-2 damla limon ve sirkeyi karışıma ekleyin.

Maskeyi çok bekletmeden yüzünüze uygulayın.

20 dakika kadar yüzünüzde beklettiğiniz maskeyi ılık suyla temizleyin.

Yağlı ciltlere özel bu maskeyi uyguladıktan sonra nemlendirici kullanmamaya dikkat edin.

SADE MAYA MASKESİ