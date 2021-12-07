KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Maya ile daha sağlıklı bir cilde kavuşabileceğinizi biliyor muydunuz? İşte maya mucizesiyle ışıl ışıl bir cilt için detaylar

Maya ile daha sağlıklı bir cilde kavuşabileceğinizi biliyor muydunuz? İşte maya mucizesiyle ışıl ışıl bir cilt için detaylar

07.12.2021 07:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kusursuz bir cilt artık hayal değil! Her evin mutfağında mutlaka bulunan mayayı cilt bakım rutininize ekleyerek hayallerinizdeki cilde kavuşabilirsiniz. Cilt bakım ürünü olarak kullanabileceğiniz maya, lekelerden ve sivilcelerden kurtulmanıza yardımcı olur. Gelin, mayayı bu alanda nasıl kullanabileceğinize dair ipuçlarına birlikte göz atalım.

Maya ile daha sağlıklı bir cilde kavuşabileceğinizi biliyor muydunuz? İşte maya mucizesiyle ışıl ışıl bir cilt için detaylar

Lekesiz, parlak ve genç görünen bir cilt herkesin hayali. Pürüzsüz ve sağlıklı bir cilde kavuşmak için daha önce birçok yöntem denemiş olabilirsiniz. Peki, mutfağınızda bulunan mayayı cilt bakım rutininize ekleyebileceğinizi biliyor muydunuz? Pek çok yemeğin olmazsa olmazı mayayı cilt bakım ürünü olarak kullanarak daha sağlıklı bir cilde kavuşabilirsiniz. Peki maya cilt bakımında nasıl kullanılır? Detaylar yazımızda.

MAYANIN CİLDİNİZE FAYDALARI

  • Maya, içeriğinde bol miktarda protein, vitamin ve mineraller bulunan bir besin maddesi.

  • Zengin içeriği sayesinde cildinize de pek çok faydası bulunan maya, ölü hücrelerin derinlemesine temizliğine yardımcı oluyor.

  • Maya aynı zamanda kırışıklıkların azalmasına yardımcı oluyor ve yaşlanmayı geciktiriyor.

  • Sivilce ve lekelerden kurtulmanıza destek oluyor.

  • Hücre oluşumunu hızlandırarak cildin yenilenmesine katkı sağlıyor.

Screenshot_2

KURU MAYA VE LİMON MASKESİ

  • Maya ve C vitamini deposu limonun birleşiminden oluşan bu maske, cildinizi tazeliyor.

  • Ilık su, limon ve mayadan oluşan malzemeleri karıştırarak krema kıvamında bir maske elde edin.

  • Maskeyi cildinize uygulayın ve 15 dakika bekletin.

  • Ardından yüzünüzü ılık suyla durulayın.

KURU MAYA, YOĞURT VE SÜT MUCİZESİ

  • Yoğurt ve mayayı karıştırarak krem haline getirin.

  • Yüzünüze maske olarak uyguladığınız karışımı 20 dakika bekletip süt ile durulayın.

  • Haftada 2 kere uygulayabileceğiniz bu maskeyle, zamanla cilt lekelerinden kurtulabilirsiniz.

KURU MAYA VE SODA ETKİSİ

  • Kuru maya, soda, limon ve sirkeden oluşan bu tarifi hazırlamak için öncelikle soda ve mayayı bir kapta karıştırın.

  • 1-2 damla limon ve sirkeyi karışıma ekleyin.

  • Maskeyi çok bekletmeden yüzünüze uygulayın.

  • 20 dakika kadar yüzünüzde beklettiğiniz maskeyi ılık suyla temizleyin.

  • Yağlı ciltlere özel bu maskeyi uyguladıktan sonra nemlendirici kullanmamaya dikkat edin.

SADE MAYA MASKESİ

  • 2 yemek kaşığı yaş maya ile 1 yemek kaşığı ılık suyu karıştırın.

  • Sivilcelerin yoğun olduğu bölgeye veya dilerseniz tüm yüzünüze maskeyi uygulayın.

  • Biraz beklettikten sonra kuruyan maskeyi ılık suyla durulayın.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
6 Aralık günlük burç yorumları: Yenilikler içinde olabilirsiniz6 Aralık günlük burç yorumları: Yenilikler içinde olabilirsiniz
PARTNER Demet Akalın'ın 'Yeliz' sessizliği Demet Akalın'ın 'Yeliz' sessizliği
Tonlarca para harcamanıza gerek yok! Tonlarca para harcamanıza gerek yok!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cesur kıyafetine yorum yağdı! ''Bir şey giymeseydin''

Cesur kıyafetine yorum yağdı! ''Bir şey giymeseydin''

Ölümden dönen Hakan Taşıyan'dan aylar sonra bir ilk! Böyle görüntülendi

Ölümden dönen Hakan Taşıyan'dan aylar sonra bir ilk! Böyle görüntülendi

Tüm cilt sorunlarını kökünden hallediyor

Tüm cilt sorunlarını kökünden hallediyor

Sevindirici fırsatlar karşınıza geliyor!

Sevindirici fırsatlar karşınıza geliyor!

Kar kışta bile yerinde duramayanlara outdoor ürünler

Kar kışta bile yerinde duramayanlara outdoor ürünler

Açık renklerden vazgeçmeyenlere kışlık beyaz botlar

Açık renklerden vazgeçmeyenlere kışlık beyaz botlar

İlginizi Çekebilir

Cilt bakımı rutinlerini daha keyifli hale getirebilirsiniz

Cilt bakımı rutinlerini daha keyifli hale getirebilirsiniz

Kıl köklerini zayıflatarak tüyleri azaltıyor

Kıl köklerini zayıflatarak tüyleri azaltıyor

Hadise'nin tül bluzu sizde nasıl durur?

Hadise'nin tül bluzu sizde nasıl durur?

2021 Aralık ayında burçları neler bekliyor?

2021 Aralık ayında burçları neler bekliyor?

Bella Hadid stili makyaj için tüyolar!

Bella Hadid stili makyaj için tüyolar!

Saçları hızlı uzatmanın yolu!

Saçları hızlı uzatmanın yolu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.