Mayalılar tarafından 2 bin yıl önce inşa edilen su arıtma tesisi bugün işe yarayabilir

ABD’li bilim insanları, dünyanın en eski su arıtma tesislerinden birini ortaya çıkardı. Gautemala’nın kuzeyindeki Tikal kentinde bulunan Corriental rezervuarında, Mayalılar tarafından inşa edilen iki bin yıllık tesisin kalıntıları bulundu.

BUGÜNKÜ MODERN FİLTRELEME SİSTEMLERİNİN MANTIĞINA SAHİP

Araştırmacılar, antik Mayalıların ana su kaynaklarından birini temizleyen sistemin inşasında kuvars kristalleri ve zeolitten yapılma bir süzgeç kullanıldığını belirtti. Suyun içindeki zararlı mikropları ve alimunyum gibi ağır metalleri temizleyen kuvars ve zeolit bugün kullanılan modern su filtreleme sistemlerinde de kullanılıyor.

TARİHTEKİ İLK MODERN SU ARTIMA SİSTEMİ

Cincinnati Üniversitesi’nden antropolog Barnett Tankersley, “İlginç olan şey, 2000 yıl önce inşa edilen su arıtma sisteminin bugün de işe yarayabilecek olması. Muhtemelen Mayalılar, dünyanın ilk modern su artıma tesisini inşa etti. Bu dönemde Avrupa ve Mezopotamya’da böylesi yoktu” ifadelerini kullandı.

NÜFUSU VE İŞ İMKANLARINI ARTIRDI

Bilim insanları, diğer Maya şehirleri gibi Tikal’in suya ulaşmanın zor olduğu kireç yatakları üzerine inşa edildiğini belirti. Yılın uzun bir döneminde kuraklık yaşanan bölgeye içme suyunun taşınmasının bölgedeki nüfusu ve iş imkanlarını artıdığı ifade edildi.