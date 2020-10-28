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Mayalılar tarafından 2 bin yıl önce inşa edilen su arıtma tesisi bugün işe yarayabilir

DÜNYA HABERLERİ  | 28.10.2020 10:52 | Son Güncelleme

Orta Amerika’da yaşayan antik Maya halkı, dünyanın en eski su arıtma sistemlerinden birini geliştirdi. ABD'li uzmanlar, Guatemala'nın kuzeyindeki Tikal kentindeki Corriental rezervuarında, 2 bin yıl öncesine dayanan sisteme ait kalıntılar buldu. Araştırmacılar, su arıtma sisteminin bugün de çalışabileceğini ortaya koydu.

Mayalılar tarafından 2 bin yıl önce inşa edilen su arıtma tesisi bugün işe yarayabilir

ABD’li bilim insanları, dünyanın en eski su arıtma tesislerinden birini ortaya çıkardı. Gautemala’nın kuzeyindeki Tikal kentinde bulunan Corriental rezervuarında, Mayalılar tarafından inşa edilen iki bin yıllık tesisin kalıntıları bulundu.

BUGÜNKÜ MODERN FİLTRELEME SİSTEMLERİNİN MANTIĞINA SAHİP

Araştırmacılar, antik Mayalıların ana su kaynaklarından birini temizleyen sistemin inşasında kuvars kristalleri ve zeolitten yapılma bir süzgeç kullanıldığını belirtti. Suyun içindeki zararlı mikropları ve alimunyum gibi ağır metalleri temizleyen kuvars ve zeolit bugün kullanılan modern su filtreleme sistemlerinde de kullanılıyor.

TARİHTEKİ İLK MODERN SU ARTIMA SİSTEMİ

Cincinnati Üniversitesi’nden antropolog Barnett Tankersley, “İlginç olan şey, 2000 yıl önce inşa edilen su arıtma sisteminin bugün de işe yarayabilecek olması. Muhtemelen Mayalılar, dünyanın ilk modern su artıma tesisini inşa etti. Bu dönemde Avrupa ve Mezopotamya’da böylesi yoktu” ifadelerini kullandı.

NÜFUSU VE İŞ İMKANLARINI ARTIRDI

Bilim insanları, diğer Maya şehirleri gibi Tikal’in suya ulaşmanın zor olduğu kireç yatakları üzerine inşa edildiğini belirti. Yılın uzun bir döneminde kuraklık yaşanan bölgeye içme suyunun taşınmasının bölgedeki nüfusu ve iş imkanlarını artıdığı ifade edildi.

Bununla birlikte araştırmacılar, Tikal’e zeolit taşının, şehrin kuzeyindeki Bajo de Azucar’dan getirilmiş olabileceğini söyledi.

DOĞAYI GÖZLEMLEDİLER

Konuyla ilgli açıklama yapan Profesör Bnicholas Dumming, bölgede yaşanan bir volkanik patlamanın ardından zeolit ve kuvars gibi minerallerin açığa çıktığını söyledi.

Dumming, “Patlamanın ardından ortaya çıkan berrrak ve tatlı su meşhurdu. Bajo de Azucar’daki suyu şişelere depolamak için çalışan işçilere dair kanıtlarımız var. Mayalılar patlamayla ortaya çıkan zeolit ve diğer minerallerin suyu temizleyebildiğini keşfetti ve ardından bu maddeleri Tikal’e taşıyarak bir su artıma sistemi inşa etti” ifadelerini kullandı.

MAYALILAR HAKKINDA

Maya uygarlığı, Kızılderili Maya halkları tarafından kurulan Kolomb öncesi Amerika uygarlıklardan birisini oluşturuyor.

Bir Orta Amerika medeniyeti olan Maya uygarlığı, binlerce yıl boyunca Meksika'nın güneydoğusundan, Honduras, El Salvador ve Guatemala'ya kadar uzanan bölgede hüküm sürdü. “Eski Mayalar”ın astronomi, matematik, mimari ve sanat gibi birçok alanda ileri bir uygarlık düzeyinde oldukları yapılan keşiflerle ortaya çıktı. Son Maya devleti, 1901’de başkent Chan Santa Cruz’un Meksika tarafından işgaliyle ortadan kaldırıldı.

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