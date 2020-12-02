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Maydanoz suyunun cilde faydaları nelerdir? - Güzellik Reçeteleri

Perihan Gövel Perihan Gövel
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Doğada bulunan bütün bitkilerin olduğu gibi maydanozun da hem cilt hem de vücut için faydaları saymakla bitmez. Maydanoz suyu cilt için resmen bir şifa kaynağıdır. Gelin birlikte bu mucizenin ayrıntılarına bakalım…

Maydanoz suyunun cilde faydaları nelerdir? - Güzellik Reçeteleri

İçindekiler

  • Maydanoz Ne İşe Yarar?
  • Maydanoz Suyunun Sağlığa Yararları
  • Cilde ve Sağlığa Birçok Faydası Olan Maydanoz Suyu Tarifleri
  • Maydanoz Suyunun İdeal Kullanım Sıklığı ve Miktarı Ne Olmalıdır?
  • Maydanoz Suyu Vücuttaki Ödemin Atılmasına Yardımcı Olur Mu?

Güzelliğin korunmasına yardımcı olan maydanoz suyu etkileri hakkındaki birçok soru akıllara takılmaktadır. Maydanoz suyu cilt lekeleri için birebirdir. Maydanoz suyu lekelerin giderilmesine yardımcı olur mu? Vücuttaki ödemin atılmasını sağlar mı? Hadi hep birlikte bakalım!

Maydanoz Ne İşe Yarar?

Birçok yemeğe tat katan ve görsel olarak süsleyen maydanoz, cildin yenilenmesinde büyük rol oynar. Maydanoz aynı zamanda vücuttaki fazla ödemin atılmasına da yardımcıdır. Yeşil yapraklı bir bitki olan maydanozun içinde; yüksek miktarda demir, folik asit ve vitamini bulunur. İçerisinde bulunan antioksidan özelliği ile vücuttaki zararlı maddelerin atılmasına yardımcı olur. Böylece cildin yenilenmesine katkı sağlar. Yenilenen cilt yapısı ile ciltteki lekelerde gözle görülür bir fark yaratırken yaşlanmanın da önüne geçer. Yemeklerin ya da salataların içinde birkaç dal olarak kullanılan maydanozun daha fazla tüketilmesi hem beden hem de cilt için oldukça sağlıklıdır. Maydanozun suyu hazırlanarak günde bir demetin yarısı kadar maydanoz tüketimi artırılabilir. Böylece vücut ve cilt için faydaları gözle görülür bir şekilde hızlanır.

Maydanoz Suyunun Sağlığa Yararları

Yeşil yapraklı bir bitki olan maydanoz birçok yemeğe tat katar. Cilde ve vücuda bulunan yararları ile daha fazla tüketilmesi sağlık için önemli bir rol oynar. Yemeklerden alınan maydanoz miktarı bazen vücut için yeterli olmayabilir. Suyu hazırlanarak maydanozun daha fazla tüketilmesi sağlanır. İçeriğinde bulunan vitaminler sayesinde bağışıklığı güçlendirir ve birçok hastalıkla mücadele eder. Antioksidan özelliği ile idrar yolu rahatsızlıklarına iyi gelir. İçeriğinde bulunan yüksek miktardaki demir, kanın temizlenmesini sağlar. A vitamini bulunduğu için göz sağlığına da oldukça iyi gelir. Karaciğer üzerindeki olumlu etkileri sayesinde maydanoz suyu cilt sağlığının korunmasına yardımcı olur ve yaşlanmayı geciktirir.

Cilde ve Sağlığa Birçok Faydası Olan Maydanoz Suyu Tarifleri

Maydanoz suyu hazırlanırken tariflere en çok yakışan bir diğer sebze ise; limondur. Limon da maydanoz gibi cildin yenilenmesini sağlar. Maydanoz ve limon suyunun cilde faydaları nelerdir sorusunun cevaplarından biri; cildi yenilemesi ve lekelerin giderilmesine yardımcı olmasıdır. Bunun yanında iki bitki birlikte kullanıldığında vücuttaki ödemin ve tuzun atılmasına yardımcıdır. İkisi ile birlikte oluşturulacak tarifler şu şekildedir.

Malzemeler

  • Yarım Demet Maydanoz
  • 1 Limon
  • Yarım Litre Su
  1. Tarif: Maydanoz, sapları ile birlikte iyice yıkanarak parçalara ayrılır. Limon 5-6 parçaya bölünür. Bütün malzemeler blenderin içine koyulur ve üstüne yarım litre su eklenir. Bütün malzemeler iyice karışana kadar blenderden geçirilir. Karışım bir sürahiye alınarak tüketime hazır hale getirilir. Maydanoz ve limon içindeki besinlerin vitaminlerinin ölmemesi için kısa süre içinde tüketilmesi gerekir.
  2. Tarif: İyice yıkanan maydanozlar bir tencere ya da çaydanlık içine koyulur. Daha sonra ister parçalara ayrılarak ister suyu sıkılarak maydanozların üstüne limon eklenir. En son üzerine su eklenerek ocak üstünde kaynamaya bırakılır. Kaynadıktan sonra altı kapatılarak biraz dinlenmesi sağlanır ve sonra maydanoz suyu tüketime hazır hale gelir. Diğer tarifteki gibi burada da en kısa sürede maydanoz suyunun içilmesi faydasını artırır.

Maydanoz Suyunun İdeal Kullanım Sıklığı ve Miktarı Ne Olmalıdır?

Hazırlanan maydanoz suyunun kullanım miktarı kişiden kişiye farklılık gösterir. Günde iki bardak tüketilmesi uygun olan maydanoz suyunun eğer ideal kilonuzun altında iseniz sadece bir bardak tüketilmesi daha uygun olur ancak belirtilen miktarın üzerinde bir etki alınmak isteniyor ise; maydanoz suyu yüze maske yapılarak da uygulanabilir. Bu şekilde maydanoz suyu yüze sürülür mü sorusunun cevabı verilmiş olur. Hazırlanan suyun kullanımındaki bir başka önemli detay da; yemekten önce mi sonra mı kullanılacağıdır. Eğer sabahları aç karın ile içildiğinde midede yanma yapmıyor ise; aç karın içilmesi idealdir. Midede yanma yapıyor ve tansiyonu düşürüyorsa; yemeklerden sonra tüketimi tercih edilmelidir.

Maydanoz Suyu Vücuttaki Ödemin Atılmasına Yardımcı Olur Mu?

Maydanoz suyunun cilt lekeleri için birçok yararı bulunmaktadır. Bunların yanında vücuttaki ödemin atılmasına yardımcı olur. Toksinlerin atılmasını sağlayan bir bitki olan maydanoz vücutta bulunan zararlı toksinleri yok eder. Bu durumda vücutta gereğinden fazla tutulan su miktarında da azalma meydana gelir. Antioksidan özelliği sağlıklı bir yaşamın kapılarını açar. Bunun yanında vücutta fazla su miktarı olması ve zararlı maddelerin bulunmaması vücudun yağ yakmasına imkân verir. İdrar yolları ve sindirim ile ilgili birçok sıkıntının önüne geçilmesini sağlayan karışım ile fazla kilolardan kurtulmak daha kolay bir hal alır. Günlük beslenme alışkanlığına dahil edilerek maydanoz suyu ile yağ yakımı hızlandırılabilir. Vücuttaki dirençli kilonun kırılmasına yardım ederek ideal kiloya yaklaşmayı hızlandırır. Yapılan sporlardan önce tüketilmesi yağ yakımının etkisini artırır. Sağlıklı bir yaşam için gerekli besinlerden biri diyebileceğimiz maydanoz suyunun hem cilt hem de beden için olan faydalarını günlük yaşama dahil edebilir ve daha sağlıklı bir hayatın başlangıcına adım atabilirsiniz. Maydanoz suyu cilt yenileme özelliği ile düzenli kullanımda gözle görülür bir fark yaratır. Bunun yanında göz, karaciğer, bağırsak ve idrar yollarına olan faydaları ile mutfaklarda maydanoza daha çok yer vermenin tam zamanı.

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