Mayıs ayı örnek LGS soruları yayımlandı! İşte Mayıs 2020 LGS destek paketi!

Koronavirüs salgını nedeniyle evde kalan öğrencilerden 8. sınıfdakiler bu ortamda yoğun bir şekilde LGS’ye hazırlanıyorlar. 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ikinci yarısının dahil olmayacağı merkezi sınav için Mayıs ayının örnek soruları MEB tarafından yayımlandı. İşte il il Ölçme DEğerlendirme merkezi çalışma soruları...
Aşağıdaki bağlantılar ile LGS 2020’nin sözel ve sayısal testlerinin nasıl olacağı, hangi konuları içereceğine dair fikir edinebilirsiniz.
Adana Ölçme Değerlendirme Merkezi Çalışma Soruları için TIKLAYINIZ.
Amasya Ölçme Değerlendirme Merkezi Çalışma Soruları için TIKLAYINIZ.
Aydın Ölçme Değerlendirme Merkezi Çalışma Soruları için TIKLAYINIZ.
Denizli Ölçme Değerlendirme Merkezi Çalışma Soruları için TIKLAYINIZ.
Edirne Ölçme Değerlendirme Merkezi Çalışma Soruları için TIKLAYINIZ.
Erzurum Ölçme Değerlendirme Merkezi Çalışma Soruları için TIKLAYINIZ.
Kahramanmaraş Ölçme Değerlendirme Merkezi Çalışma Soruları için TIKLAYINIZ.
Kastamonu Ölçme Değerlendirme Merkezi Çalışma Soruları için TIKLAYINIZ.
Malatya Ölçme Değerlendirme Merkezi Çalışma Soruları için TIKLAYINIZ.
Muğla Ölçme Değerlendirme Merkezi Çalışma Soruları için TIKLAYINIZ.
Rize Ölçme Değerlendirme Merkezi Çalışma Soruları için TIKLAYINIZ.
LGS 2020 NE ZAMAN? LGS ERTELENECEK Mİ?
Ertelenip ertelenmeyeceği merak edilen LGS 2020 ile ilgili olarak erteleme olacağına dair bir açıklama yapılmadı. Bir değişiklik olmadığı taktirde LGS 2020 7 Haziran Pazar günü yapılacak.
MEB'in açıklamasına göre öğrenciler yarı dönemi uzaktan eğitim ile verilen 8. sınıfın 1. dönem konularından sorumlular. Buna göre LGS'de 8. sınıftan çıkacak konular şu şekilde:
Mevsimler ve İklim / Dünya ve Evren
Basınç / Fiziksel Olaylar
Bir Kahraman Doğuyor
Milli Uyanı: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar
Mili Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm (Lozan'a kadar)
### LGS DİN KÜLTÜRÜ SORULARININ KONULARI
Zekat ve Sadaka
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