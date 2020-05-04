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Mayıs ayı örnek LGS soruları yayımlandı! İşte Mayıs 2020 LGS destek paketi!

EĞİTİM HABERLERİ  | 04.05.2020 14:24 | Son Güncelleme

LGS'ye neredeyse 1 ay kaldı. Merkezi sınav ile öğrenci alacak öğretim kurumları için yapılacak sınava hazırlık olarak Mayıs destek paketi erişime açıldı. İşte Mayıs ayı LGS örnek soruları...

Mayıs ayı örnek LGS soruları yayımlandı! İşte Mayıs 2020 LGS destek paketi!

Koronavirüs salgını nedeniyle evde kalan öğrencilerden 8. sınıfdakiler bu ortamda yoğun bir şekilde LGS’ye hazırlanıyorlar. 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ikinci yarısının dahil olmayacağı merkezi sınav için Mayıs ayının örnek soruları MEB tarafından yayımlandı. İşte il il Ölçme DEğerlendirme merkezi çalışma soruları...

MAYIS AYI LGS ÖRNEK SORULARI

Aşağıdaki bağlantılar ile LGS 2020’nin sözel ve sayısal testlerinin nasıl olacağı, hangi konuları içereceğine dair fikir edinebilirsiniz.

Adana Ölçme Değerlendirme Merkezi Çalışma Soruları için TIKLAYINIZ.

Amasya Ölçme Değerlendirme Merkezi Çalışma Soruları için TIKLAYINIZ.

Aydın Ölçme Değerlendirme Merkezi Çalışma Soruları için TIKLAYINIZ.

Denizli Ölçme Değerlendirme Merkezi Çalışma Soruları için TIKLAYINIZ.

Edirne Ölçme Değerlendirme Merkezi Çalışma Soruları için TIKLAYINIZ.

Erzurum Ölçme Değerlendirme Merkezi Çalışma Soruları için TIKLAYINIZ.

Kahramanmaraş Ölçme Değerlendirme Merkezi Çalışma Soruları için TIKLAYINIZ.

Kastamonu Ölçme Değerlendirme Merkezi Çalışma Soruları için TIKLAYINIZ.

Malatya Ölçme Değerlendirme Merkezi Çalışma Soruları için TIKLAYINIZ.

Muğla Ölçme Değerlendirme Merkezi Çalışma Soruları için TIKLAYINIZ.

Rize Ölçme Değerlendirme Merkezi Çalışma Soruları için TIKLAYINIZ.

LGS 2020 NE ZAMAN? LGS ERTELENECEK Mİ?

Ertelenip ertelenmeyeceği merak edilen LGS 2020 ile ilgili olarak erteleme olacağına dair bir açıklama yapılmadı. Bir değişiklik olmadığı taktirde LGS 2020 7 Haziran Pazar günü yapılacak.

LGS 2020 KONULARI

MEB'in açıklamasına göre öğrenciler yarı dönemi uzaktan eğitim ile verilen 8. sınıfın 1. dönem konularından sorumlular. Buna göre LGS'de 8. sınıftan çıkacak konular şu şekilde:

LGS TÜRKÇE SORULARININ KONULARI

  • Fiilimsiler
  • Sözcükte Anlam
  • Söz Gruplarında Anlam
  • Deyimler ve Atasözleri
  • Cümlenin Öğeleri
  • Söz Sanatları
  • Yazım Kuralları
  • Noktalama İşaretleri
  • Cümlede Anlam
  • Metin Türleri
  • Cümle Türleri

LGS MATEMATİK SORULARININ KONULARI

  • Çarpanlar ve Katlar
  • Üslü İfadeler
  • Kareköklü İfadeler
  • Veri Analizi
  • Olasılık
  • Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler

LGS FEN BİLİMLERİ SORULARININ KONULARI

  • Mevsimler ve İklim / Dünya ve Evren

    • Mevsimlerin Oluşumu
    • İklim ve Hava Hareketleri
  • DNA ve Genetik Kod / Canlılar ve Yaşam
    • DNA ve Genetik Kod
    • Kalıtım
    • Mutasyon ve Modifikasyon
    • Adaptasyon (Çevreye Uyum)
    • Biyoteknoloji

  • Basınç / Fiziksel Olaylar

    • Basınç
  • Madde ve Endüstri / Madde ve Doğası
    • Periyodik Sistem
    • Fiziksel ve Kimyasal Değişimler
    • Kimyasal Tepkimeler
    • Asitler ve Bazlar
    • Maddenin Isı ile Etkileşimi
    • Türkiye’de Kimya Endüstrisi

LGS İNKILAP TARİHİ SORULARININ KONULARI

Bir Kahraman Doğuyor
Milli Uyanı: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar
Mili Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm (Lozan'a kadar)

### LGS DİN KÜLTÜRÜ SORULARININ KONULARI
  • Kader İnancı
    • Kader ve Kaza İnancı
    • İnsanın İradesi ve Kader
    • Kaderle İlgili Kavramlar
    • Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (a.s.)
    • Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı

  • Zekat ve Sadaka

    • İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem
    • Zekât ve Sadaka İbadeti
    • Zekât ve Sadakanın Bireysel ve Toplumsal Faydaları
    • Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Şuayb (a.s.)
    • Bir Sure Tanıyorum: Maûn Suresi ve Anlamı
  • Din ve Hayat
    • Din, Birey ve Toplum
    • Dinin Temel Gayesi

LGS İNGİLİZCE SORULARININ KONULARI

  • Friendship
  • Teen Life
  • In The Kitchen
  • On The Phone
  • The Internet
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