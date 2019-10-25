HABER

"Mazlum Kobani'yi iade etmeyen terörü destekleyen ülke olur"

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 21:50 | Son Güncelleme

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu: - "(YPG/PKK'nın elebaşlarından "Mazlum Kobani" kod adlı Ferhat Abdi Şahin) Sözde general, sözde Mazlum ve sözde Kobani aktörü hakkında gereken yapılır, yapılmalıdır. Yapmayan, terörü destekleyen ülke olur" - "Trump, bize terbiyesizce mektuplar yazdığında, bir senatör bize hakaret ettiğinde, bazıları pek keyifleniyor. Öyle asil duruyoruz ki şu anda. Sen, bundan 8 gün önceye kadar PKK ile devriye atıyordun. Ben askerimle geldim oraya, ben devriye atıyorum. Verilecek en büyük cevaplar bunlar" - "Dün 'Savaşa hayır' diyenlerin, bugün 'Kuyruğunuzu kıstırdınız, geri çıkıyorsunuz, diz çöktünüz' diye çarpıtma bilgileri vermeleri, PKK devletinin kurulmasını 8 günde silindir gibi ezmiş olmamızdan kaynaklanıyor, öfkeden kaynaklanıyor, hayal kırıklığından kaynaklanıyor"

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, terör örgütü YPG/PKK'nın elebaşlarından "Mazlum Kobani" kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in iade talebine ilişkin, "Sözde general, sözde Mazlum ve sözde Kobani aktörü hakkında gereken yapılır, yapılmalıdır. Yapmayan, terörü destekleyen ülke olur." ifadesini kullandı.

Türkiye Barolar Birliği'nden yapılan açıklamada, Metin Feyzioğlu'nun TYT Türk'te katıldığı programdaki sözlerine yer verildi.

Türkiye tarafından kırmızı bültenle aranan terör örgütü YPG/PKK'nın elebaşlarından "Mazlum Kobani" kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Feyzioğlu, "Mazlum Kobani nereden çıkıyor? FETÖ, PKK, DHKP/C, insanların bilinç altına girerek uluslararası kamuoylarında çok etkili bir ortak kara propaganda çalışması yapıyor Türkiye'ye karşı. Adamın adı Mazlum soyadı Kobani. Zulme uğramış, ismini Mazlum yapmış. Bu zat, sahne sanatçısı mıdır ki kod adı da değil ismini değiştirmiş Mazlum yapmış? Kobani de malum. Bir Amerikan Hollywood filmi gibi planlandı. Her sözde devletin oluşumunda bir efsaneye ihtiyaç olur. Kobani de aslında Ayn el-Arap. Sözde PKK devletinin oluşumunda bir efsane olarak yaratıldı. Sahne ismini veren Amerikalılar, bunun satışının yapılmasını istedi. Pazarlaması için bu isim verildi." değerlendirmesinde bulundu.

- "Eksiksiz bir dosya gidecektir"

Terörist Şahin'in, ABD'ye girmesi halinde yakalanıp kendisine iade edilmesine ilişkin talebinde Türkiye'nin haklı olduğunu vurgulayan Feyzioğlu, ABD'ye konuyla ilgili eksiksiz bir dosyanın gideceğine ilişkin düşüncesini paylaştı. Feyzioğlu, terörist Şahin dosyasında topun, ABD'nin sahasında kalacağını belirterek, "Sözde general, sözde Mazlum ve sözde Kobani aktörü hakkında gereken yapılır, yapılmalıdır. Yapmayan, terörü destekleyen ülke olur." dedi.

- "ABD devlet aklıyla hareket ederse iade eder"

Türkiye'nin, Suriye konusunda devlet aklını devreye koyduğu andan itibaren ABD'nin yönlendirmesiyle dış siyasetinde yaptığı tüm yanlışları birer birer kapatmaya başladığını kaydeden Feyzioğlu, ABD'nin devlet aklıyla hareket etmesi halinde terörist Şahin'i iade edeceğini belirtti. ABD'nin terörist Şahin'i iade etmemesi durumunda bunun, Türkiye tarafından yeni bir hukuksuzluk olarak not edileceğini ifade eden Feyzioğlu, Barış Pınarı Harekatı'ndaki ilerleme ile ABD ve Rusya ile yapılan mutabakatı hatırlatarak dengelerin artık değiştiğini bildirdi.

- "Öyle asil duruyoruz ki şu anda"

Feyzioğlu, açıklamalarında şunları kaydetti:

"Trump, bize terbiyesizce mektuplar yazdığında, bir senatör bize hakaret ettiğinde, bazıları pek keyifleniyor 'niye cevap vermiyorsun' diye. Öyle asil duruyoruz ki şu anda. Herhalde tepeden bakıyoruz. 'Daha ne cevap vereyim?' diyorsunuz. Sen, bundan 8 gün önceye kadar PKK ile devriye atıyordun. Ben askerimle geldim oraya, ben devriye atıyorum. Verilecek en büyük cevaplar bunlar. Biz devlet aklı ile hareket ediyoruz çünkü. Bunu bilelim.

İçimizde çok Fransız var. O Fransızlara da 'Biraz bu tarafa gelin' diyelim. Elin Washington Post'u, Die Welt'i, New York Times'ı 'Türkiye başardı' derken ve kendi başkanlarını yerden yere vururken, bizim yayın organlarında, sosyal medya organlarında dün 'Savaşa hayır' diyenlerin, bugün 'Kuyruğunuzu kıstırdınız, geri çıkıyorsunuz, diz çöktünüz' diye çarpıtma bilgileri vermeleri, PKK devletinin kurulmasını 8 günde silindir gibi ezmiş olmamızdan kaynaklanıyor, öfkeden kaynaklanıyor, hayal kırıklığından kaynaklanıyor. Onların öfkesi ve hayal kırıklığı, Türk milletinin mutluluğudur, zaferidir."

PARTNER İhanetin sonu feci bitti! Hamile olduğunu öğrenince... İhanetin sonu feci bitti! Hamile olduğunu öğrenince...
"Hırvat medyası, siyasi ve diplomatlara Türkiye'nin amacını anlattım""Hırvat medyası, siyasi ve diplomatlara Türkiye'nin amacını anlattım"
Prof. Dr. Bekir Şişman: “Köklere inemezseniz göklere yükselemezsiniz”Prof. Dr. Bekir Şişman: “Köklere inemezseniz göklere yükselemezsiniz”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mazlum Kobani Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu TYT Türk

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan Türkiye'ye ilişkin yeni açıklama

Trump'tan Türkiye'ye ilişkin yeni açıklama

6 bin kilometredeki eski otomobili 45 bin liraya aldı

6 bin kilometredeki eski otomobili 45 bin liraya aldı

Komşu yine karıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Komşu yine karıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son mesajı ortaya çıktı: Ölüyorum anne, özür dilerim

Son mesajı ortaya çıktı: Ölüyorum anne, özür dilerim

Acun Ilıcalı'ya attığı mesaj ifşa olan Şeyma Subaşı olayın iç yüzünü anlattı

Acun Ilıcalı'ya attığı mesaj ifşa olan Şeyma Subaşı olayın iç yüzünü anlattı

Rusya'dan yeni açıklama

Rusya'dan yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Kahreden haber: 1 asker şehit

Kahreden haber: 1 asker şehit

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD'deki Rusya soruşturmasına karşı cezai soruşturma! Trump'tan açıklama

'Ülkemizin tarihindeki en kötü aldatmaca!'

ABD'den YPG/PKK'nın Türkiye'deki sivillere yönelik saldırılarına ilişkin açıklama

ABD'den Türkiye'ye yönelik saldırılara ilişkin açıklama!

Son dakika! MSB'den flaş açıklama: Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki taciz ateşlerine karşılık verildi

MSB'den flaş açıklama: Karşılık verildi

Suriyelilerin hukuksuz olarak sınır dışı edildiği iddiasına Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yanıt

'Suriyeliler zorla sınır dışı ediliyor' iddiasına yanıt

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 4 terörist öldürüldü

MSB duyurdu! PKK'ya bir darbe daha

MİT'ten operasyon! 'Meksika İmamı' Osman Karaca tutuklandı

MİT'ten operasyon! "Meksika İmamı" tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.