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MCH nedir? MCH normal değeri nedir? MCH düşüklüğü ve yüksekliği ne anlama gelir?

SAĞLIK HABERLERİ  | 19.10.2018 15:27 | Son Güncelleme

MCH, tam kan sayımı içinde geçen bir değerdir. Mean Corpuscular Hemoglobin kısaltması olup eritrositlerde bulunan ortalama hemoglobin sayısını tespit etmek için yapılır. Vücuda oksijen taşımakla görevli olan hemoglobinin miktarı da bu yüzden önemlidir. Bu değerin düşük olması ve yüksek olması bazı sorunlara neden olabilir. Haberimizde MCH nedir, normal değerleri nedir, düşük ve yüksek olması ne anlama gelir sorularını cevaplandırarak detaylıca inceledik.

MCH nedir? MCH normal değeri nedir? MCH düşüklüğü ve yüksekliği ne anlama gelir?

MHC, tam kan sayımı yani CBC’nin bir parçasıdır. Kansızlığı tespit etmek için yapılan kan testinde MCH değerinin ayrı bir yeri vardır. MCH yani ortalama korpusküler hemoglobin testi ile alyuvarlarda bulunan ortalama hemoblobin sayısı tespit edilir. Bilindiği üzere hemoglobin, vücudumuzun oksijen ihtiyacını kan damarları ile taşınmasını sağlar. Bu sebeple çok önemli olup MCH düşüklüğü veya yüksekliği ile belli rahatsızların çıkması söz konusu olur. MCH nedir, normal değeri nedir, düşük veya yüksek çıkması nedenlerini detayları ile haberimizde.

MCH NEDİR?

Mean Corpuscular Hemoglobin kısaltması olan MCH, ortalama hemoglobin miktarı demektir. Tam kan sayımı içinde geçen bu değer ile kırmızı kan hücreleri (eritrosit – alyuvar) içinde bulunan ortalama hemoglobin miktarını tespit etmek için yapılır. Kansızlık sebebi sayılacak MCH testi ile tespit edilen hemoglobin miktarı normal düzeyde olmaz ise oksijen taşınması sekteye uğrar. MCH değerinin düşük veya yüksek çıkmasının sebepleri olabileceği gibi bu durumlarda kişide bazı komplikasyonlar görülebilir.

MCH NORMAL DEĞERLERİ NELERDİR?

MCH kan testinde birim olarak pg kullanılır. Pikogram demek bir gramın milyonda biri anlamına gelir. Laboratuvarlara göre değişebilen MCH normal değerleri şöyledir;

Yetişkinlerde: 26-34 pg

1-3 günlük bebelerde: 31-37 pg

1 haftalık - 1 aylık bebeklerde: 28-40 pg

3-6 aylık bebek: 25-35 pg

6 aylık - 2 yaşındaki bebeklerde: 23-31 pg

2 – 6 yaş çocuklarda: 24-30 pg

6-12 yaş çocuklarda: 25-33 pg

12-18 yaş çocuklarda: 25-35 pg

Hamileliğin ilk 3 aylık döneminde: 30-32 pg

Hamileliğin ikinci 3 aylık döneminde: 30-33 pg

Hamileliğin üçüncü 3 aylık döneminde: 29-32 pg

MCH DÜŞÜKLÜĞÜ NE ANLAMA GELİR?

MCH düşüklüğü, kan testi yapılan kişinin kilo, yaş veya aylarına göre değişiklik gösterir. Mesela yetişkinlerde yani 18 yaştan yukarı olanlarda MCH değeri 26 pg’den aşağı çıkarsa MCH düşüklüğü var demektir. MCH düşüklüğü ise ortalama hemoglobin miktarının az olması demektir. Peki düşük MCH değerine ne sebep olur?

MCH DÜŞÜKLÜĞÜ NEDENLERİ

MCH düşüklüğü, aşırı kan kayıplarında demir eksikliğinde veya hemoglobin yapısının bozulması ile meydana gelir. Başlıca sebebi olarak demir eksikliği anemisi olarak gösterilir. Bunun sebebi ise hemoglobinin yapısında olan demir nedeniyledir. MCH düşüklüğü nedenlerini şöyle sıralayabiliriz;

1- Çeşitli sebeplerden dolayı ani ve şiddetli kan kaybı

2- Mikrositer anemi (Kırmızı kan hücrelerinin küçülmesi nedeniyle hemoglobin taşıma kapasitesinin azalması)

3- Talasemi (Akdeniz anemisi)

4- Demir eksikliği anemisi

5 - Hemoglobinopati (hemoglobin yapısında değişikliğe neden olan bir grup bozukluk)

MCH DÜŞÜKLÜĞÜ BELİRTİLERİ

Tam kan sayımı sırasında ortaya çıkan MCH değerinin düşük olması kişide bazı belirtiler ile kendini gösterebilir. Hemoglobinin oksijen taşınmasından sorumlu olduğunu söylemiştik. Vücudun oksijen ihtiyacının tam olarak karşılanamaması nedeniyle aşağıdaki belirtiler görülür;

Nefes darlığı

Göğüs ağrısı

Hızlı nabız

Yorgunluk – halsizlik

Sarıya yakın cilt rengi

Baş ağrısı

MCH YÜKSEKLİĞİ NE ANLAMA GELİR?

Tam kan testinde MCH değeri 34 pg üstünde çıkması MCH yüksek demektir.

MCH YÜKSEKLİĞİ NEDENLERİ

MCH değerinin yüksek çıkması folik asit eksikliği ve B12 vitamini eksikliğinde görülen makrositik anemi nedeni ile görülür. Yüksek MCH değeri çıkmasının nedenleri olarak şunları sıralayabiliriz;

Lösemi

Tiroid bozukluğu

Kemoterapi

Östrojen içeren ilaçların çok fazla kullanılması

Yüksek miktarda alkol kullanılması

Bazı ilaçların yan etkileri

Karaciğer hastalığı

MCH YÜKSEKLİĞİ BELİRTİLERİ

Baş ağrısı

Nefes darlığı

Taşikardi

Sürekli halsizlik

Kalp çarpıntısı

Soluk cilt

Kalple ilgili problemler

MCH DEĞERİ NORMALE NASIL DÖNDÜRÜLÜR?

MCH değerinin yapılan tam kan sayımı testi sonrasında düşük veya yüksek çıktı ise normal değerine dönmesi için ne yapmanız gerekiyor? Bu durumda ilk yapılması gereken doktorunuzun tavsiyelerine harfi harfine uymak. MCH değeri ile birlikte tam kan sayımı sırasında çıkan başka değerler ile birlikte size tam teşhisi koyup buna göre bir tedavi yolu önerebilir.

Bunun dışında MCH değerinin düşük veya yüksek çıkmasının nedenlerini saydık. Bu nedenlerden bazılarını engellemek elimizde. Mesela demir eksikliğini gidermek için beslenmenizi ona göre düzenleyebilirsiniz. Alkol kullanımını azaltabilir hatta hayatınızdan çıkarabilirsiniz. Düzenli yapılan egzersizler hem MCH değeri için hem de sağlığınız için gereklidir.

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