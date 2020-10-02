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MEB'den 'KPSS puanıyla öğretmen ataması' açıklaması

EĞİTİM HABERLERİ  | 02.10.2020 14:33 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2019 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanıyla öğretmen atamalarına başvuran adayların sorularına açıklık getirdi. Açıklamada, başarı sırasına göre bir işlem yapılmadığı, öğretmen atamaya ilişkin mülakat listesinin standartlaştırma işlemleriyle elde edilen ‘sınav puanı’ üzerinden yapıldığı belirtildi.

MEB'den 'KPSS puanıyla öğretmen ataması' açıklaması

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 2018 ve 2019 yıllarına ait KPSS puanlarının 2020 öğretmen atamalarında kullanılması, öğretmen atama sürecinde 2019 yılında yapılan KPSS puanlarıyla başvuru yapan öğretmen adaylarının ‘başarı sıralarının’ dikkate alındığı iddiaları üzerine, konu uzmanı ve akademik danışmanlarla geçen yıl teknik inceleme ve bilimsel değerlendirmelerin yapıldığı hatırlatıldı.

‘MÜLAKAT LİSTESİ SINAV PUANI ÜZERİNDEN YAPILIYOR’

Başarı sırasının adaylara sadece kendisiyle birlikte sınava giren adaylara göre durumlarını görebilmeleri amacıyla açıklandığı ve ‘başarı sırasına’ göre bir işlem yapılmadığı, öğretmen atamaya ilişkin mülakat listesinin standartlaştırma işlemleriyle elde edilen ‘sınav puanı’ üzerinden yapıldığı belirtildi. Sınav puanının ise Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her iki sınav için de karşılaştırmaya imkân vermek üzere gerekli istatistiksel işlemlere dayalı ‘standartlaştırma’ yöntemiyle hesaplandığı ifade edildi. Oldukça uzun bir uygulama geçmişine sahip KPSS’nin, farklı yıllarda yapılan sınavlardaki zorluk düzeyini eşitleme açısından önemli bir seviyeye geldiği kaydedilirken, 2019 KPSS başarı puanına göre mülakata davet edilemeyen öğretmen adaylarının sınav puanlarının 2 yıl süreyle geçerli olduğu bildirildi.

ADAYLAR SIRALAMA TEPKİSİ GÖSTERMİŞTİ

2019 KPSS puanıyla atamaya başvuran bazı adaylar, 2018 puanıyla başvuran adayların sıralamalarının kendilerinden daha düşük olmasına rağmen mülakata alınmalarını eleştirmişlerdi. MEB bu konuya ilişkin açıklamasında, ÖSYM tarafından 2018 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sonucunda adayların sınava girdiği alan ayrımı yapılmaksızın tüm adayların tek bir KPSSP121 puanıyla sıralanmasına karşın, 2019 yılından itibaren KPSS ÖABT’de sınav yapılan 18 alanın her biri için KPSSP121 başarı sırası açıklanmasına başlandığını ifade etti.

DHA

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