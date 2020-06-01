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  4. MEB'den özel okullarla ilgili son dakika açıklaması: Telafi eğitimler 15 Ağustos'tan sonra

MEB'den özel okullarla ilgili son dakika açıklaması: Telafi eğitimler 15 Ağustos'tan sonra

EĞİTİM HABERLERİ  | 01.06.2020 15:16 | Son Güncelleme

MEB'den yapılan son dakika açıklamasında "Özel okullar, 15 Ağustos'tan sonra 3 haftadan az olmamak kaydıyla yüz yüze telafi eğitimi yapacak" ifadeleri yer aldı.

MEB'den özel okullarla ilgili son dakika açıklaması: Telafi eğitimler 15 Ağustos'tan sonra

Açıklamanın devamında şöyle denildi;

"Özel öğretim kursları da gerekli önlemleri alarak, velilerin istemesi halinde, eğitimlere bugünden itibaren başlayabilecek."

Ayrıntılar geliyor...

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