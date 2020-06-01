MEB'den özel okullarla ilgili son dakika açıklaması: Telafi eğitimler 15 Ağustos'tan sonra

A\u00e7\u0131klaman\u0131n devam\u0131nda \u015f\u00f6yle denildi;\n"\u00d6zel \u00f6\u011fretim kurslar\u0131 da gerekli \u00f6nlemleri alarak, velilerin istemesi halinde, e\u011fitimlere bug\u00fcnden itibaren ba\u015flayabilecek."\nAyr\u0131nt\u0131lar geliyor...G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 'Yeni normal' ba\u015flad\u0131! \u0130\u015fte 1 Haziran itibar\u0131yla kalkan yasaklarMEB'den kre\u015f ve anaokullar\u0131na ili\u015fkin \u00f6nemli duyuruKoronavir\u00fcs\u00fc \u00e7ocuklar yayd\u0131
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