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MEB engelli öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk talimat verdi

EĞİTİM HABERLERİ  | 01.02.2019 23:12 | Son Güncelleme

MEB engelli öğretmen atamasını bugün yapacaktı ancak yapılan son açıklamayla Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un talimatıyla 500 kişilik kontenjan 750 kişiye çıkartıldığı için atamalar ileri tarihe ertelendi. Peki MEB engelli öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

MEB engelli öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk talimat verdi

Engelli öğretmen ataması ile ilgili önemli gelişme MEB tarafından duyuruldu. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB),şubatta ataması yapılacak engelli öğretmen sayısı 750'ye çıkarıldı. Bakanlığın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un talimatı ile ataması yapılacak engelli öğretmen kontenjanı 750'ye çıkarıldı. İşte detaylar...

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Yapılan açıklama ile birlikte engelli öğretmen kontenjanının arttırılması nedeniyle bugün yapılacak atamalar, 5 Şubat'a ertelendi. Bakanlık tarafından, şubat ayında 500 engelli öğretmenin atanacağı duyurulmuştu.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
insanları hep maagdur etmekten başka ne iş yapılıyor ki..madem öyle baştan bu kadar atayacagız deseydiniz ya..
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