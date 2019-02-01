MEB engelli öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk talimat verdi

Engelli öğretmen ataması ile ilgili önemli gelişme MEB tarafından duyuruldu. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB),şubatta ataması yapılacak engelli öğretmen sayısı 750'ye çıkarıldı. Bakanlığın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un talimatı ile ataması yapılacak engelli öğretmen kontenjanı 750'ye çıkarıldı. İşte detaylar...

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Yapılan açıklama ile birlikte engelli öğretmen kontenjanının arttırılması nedeniyle bugün yapılacak atamalar, 5 Şubat'a ertelendi. Bakanlık tarafından, şubat ayında 500 engelli öğretmenin atanacağı duyurulmuştu.

