MEB'TEN, ÖĞRETMENLERE YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURUSUNDA İKİNCİ HAK

ANKARA (DHA) Mazerete bağlı yer değişikliği başvurusu yapan ve ataması gerçekleşmeyen öğretmenler için ikinci bir başvuru hakkı tanındı. Başvurular 5-7 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek.

Milii Eğitim Bakanlığı resmi Twitter hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Mazerete bağlı yer değişikliği başvurusu yapan öğretmenlerimizden ataması gerçekleşmeyenler için ikinci bir başvuru hakkı tanındı. Başvurular 5-7 Eylül tarihleri arasında, atamalar ise 10 Eylül tarihinde yapılacak."

