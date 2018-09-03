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MEB'TEN, ÖĞRETMENLERE YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURUSUNDA İKİNCİ HAK

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 19:44 | Son Güncelleme

Mazerete bağlı yer değişikliği başvurusu yapan ve ataması gerçekleşmeyen öğretmenler için ikinci bir başvuru hakkı tanındı.

ANKARA (DHA) Mazerete bağlı yer değişikliği başvurusu yapan ve ataması gerçekleşmeyen öğretmenler için ikinci bir başvuru hakkı tanındı. Başvurular 5-7 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek.

Milii Eğitim Bakanlığı resmi Twitter hesabından yapılan açıklama şöyle:
"Mazerete bağlı yer değişikliği başvurusu yapan öğretmenlerimizden ataması gerçekleşmeyenler için ikinci bir başvuru hakkı tanındı. Başvurular 5-7 Eylül tarihleri arasında, atamalar ise 10 Eylül tarihinde yapılacak."

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