Meclis 100 yaşında! Devlet erkanı Anıtkabir'de

Anıtkabir'deki törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener ve devlet erkanı katıldı.

İKİNCİ ADRES ANITKABİR Meclis'teki törenin ardından Şentop'un ikinci adresi ise Anıtkabir oldu. Şentop, Atatürk mozolesine çelenk bıraktı. Daha sonra ise saygı duruşunda bulunuldu.

Törene, TBMM başkanvekilleri Celal Adan, Süreyya Sadi Bilgiç ve Levent Gök, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, milletvekilleri ile TBMM idari personeli katıldı.

TBMM'nin açılışının 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Meclisteki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

Bakan Selçuk'un, çelengi mozoleye bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ardından İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir özel defterini imzalayan Selçuk, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusunu paylaşmak ve bu anlamlı günün gururunu yaşamak için huzurunuzdayız.

Vatanın kurtuluş mücadelesini vakur duruşuyla yöneten, 'Gazi Meclis' unvanına sahip TBMM, milletimizin istiklal ve istikbal yolunda gösterdiği azim ve kararlılığı dünyaya ilan etmiş, birlik ve beraberliğimizin timsali olmuş, milli iradenin tekamülünü doğrudan üstlenmiştir. Bugünün çocuklarını, yarınlarımızı inşa edecek nesillerimiz olarak görüyoruz.

Her bir çocuğumuzun yaşamına dokunmak için var gücümüzle, gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bu bilinçle evlatlarımızı, milli ve manevi değerlerine bağlı, evrensel değerlere açık, çağına yön verecek bilgi ve beceriye sahip, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller olarak yetiştirmek için büyük uğraşlar veriyoruz. Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.