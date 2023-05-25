HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Meclis'in en genç milletvekili Zehranur Aydemir kaydını yaptırdı!

Meclis'in en genç milletvekili Zehranur Aydemir kaydını yaptırdı!

25.05.2023 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBMM'nin en genç milletvekili olarak seçilen 25 yaşındaki AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir, mazbatasını alarak kaydını yaptırdı.

Meclis'in en genç milletvekili Zehranur Aydemir kaydını yaptırdı!

14 Mayıs'ta yapılan 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından mazbatasını alan milletvekilleri, TBMM'de kayıt işlemlerini sürdürüyor. Parlamentonun en genç üyesi olan AK Parti'li Zehranur Aydemir de bugün mazbatasını aldıktan sonra Mecliste kaydını yaptırdı. Aydemir'e kayıt işlemleri sırasında eşi Ömer Faruk Aydemir eşlik etti. Aydemir, yeni dönemin hayırlı olmasını dileyerek, "28'inci dönemin en genç milletvekili olarak sorumluluğumun farkındayım ve heyecanlıyım. İnşallah hem Ankara Milletvekili hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin en genç milletvekili olmanın sorumluluğunu en güzel şekilde hakkıyla teslim edebilmek nasip olur. Gençlerin sesi olarak Mecliste var olacağım, gençlerin hayallerini gerçekleştirmeye ve gençlere vaat ettiğimiz her çalışmanın hem takipçisi hem de gerçekleştiricisi olmak için var gücümle çalışacağım" dedi.

qq

Genç milletvekili olarak gençler için çalışacağını söyleyen Aydemir, "Şu an da Mecliste 30 yaşından küçük 5 milletvekilimiz var ve bunlardan 4'ü AK Parti'den. Biz, genç vekiller olarak gençlerin sesi olacak ve gençler için bu 5 yılda en güzel şekilde çalışacağız. Bu göreve hazırım; çünkü arkamda çok büyük bir lider var ve ben bu liderin bana yüklediği sorumluluğun ve güvenin farkındayım. Bana duyulan bu güvenin hakkını vermek ve sorumluluğu en güzel şekilde değerlendirmek için çalışacağım" diye konuştu.

ww

Zehranur Aydemir'in eşi Ömer Faruk Aydemir ise 2 ay önce evlendiklerini, adaylığın ortak kararları olduğunu ve eşine çalışmalarında destek olacağını söyledi. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarSon dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Ümit Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na destek!Ümit Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na destek!
Muharrem İnce, MYK'yı topluyor! Destek açıklaması...Muharrem İnce, MYK'yı topluyor! Destek açıklaması...
Anahtar Kelimeler:
meclis

En Çok Okunan Haberler

1 ay bile geçmedi! Sıfırı 953 bin TL, ikinci eli 4 milyon…

1 ay bile geçmedi! Sıfırı 953 bin TL, ikinci eli 4 milyon…

Muhtarlıktan milletvekilliğine! 34 yıldır hiçbir seçimi kaybetmedi

Muhtarlıktan milletvekilliğine! 34 yıldır hiçbir seçimi kaybetmedi

Konda'dan 2. tur seçim anketi! 3 gün kala oy oranlarını açıkladı

Konda'dan 2. tur seçim anketi! 3 gün kala oy oranlarını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı!

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı!

HDP 'Ümit Özdağ' desteği sonrası kararını açıkladı: İkinci turda Erdoğan bizim için seçenek değildir

HDP 'Ümit Özdağ' desteği sonrası kararını açıkladı: İkinci turda Erdoğan bizim için seçenek değildir

Oğan'dan sitem dolu paylaşım! 'Çoğu şeyi içime atıyorum...'

Oğan'dan sitem dolu paylaşım! 'Çoğu şeyi içime atıyorum...'

İlginizi Çekebilir

Sosyal medyadan isyan etti! “Uçak koridorlarına sığmıyorum”

Sosyal medyadan isyan etti! “Uçak koridorlarına sığmıyorum”

15 yaşındaki öğrencisiyle ilişkisi ifşa edildi! Meğerse tek değilmiş...

15 yaşındaki öğrencisiyle ilişkisi ifşa edildi! Meğerse tek değilmiş...

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Klozetin içinde gördüğü manzaraya inanamadı! “Bana doğru tısladı”

Klozetin içinde gördüğü manzaraya inanamadı! “Bana doğru tısladı”

Doğum günü sürprizi dehşet saçtı! Gönderilen çikolataları yedi ve...

Doğum günü sürprizi dehşet saçtı! Gönderilen çikolataları yedi ve...

Jack Jones erkek giyim ürünlerinde %45'e varan indirim

Jack Jones erkek giyim ürünlerinde %45'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.